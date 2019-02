Pašvaldība: pustukšās skolas jāpiepilda

Atslēgvārdi 2.vidusskola | 12.vidusskola | apvienošana | izglītība

Divu Liepājas skolu – A. Puškina 2. un 12. vidusskolas apvienošana būs tikai sākums pilsētas skolu tīkla sakārtošanai. Pilsētas domes Izglītības komisijas ārkārtas sēde vakar pieņēma lēmumu, bet „pārmaiņas pilsētā noteikti turpināsies” – uzsvēra Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.

„Laiks steidzina”

Savukārt šovakar uz tikšanos Liepājas Universitātē abu skolu audzēkņu vecākus aicina domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis. Rīt abu skolu apvienošanu plāno izskatīt Izglītības, kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdē, bet piektdien apstiprināt domes ārkārtas sēdē.

Izglītības komisijā noskaņa abu skolu apvienošanai bija atbalstoša. K. Niedre-Lathere atgādināja, ka skolu apvienošanas soļi ir „valsts virzīti”. Komisijas priekšsēdētājs, domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis sacīja, ka skolu tīklu optimizācija apspriesta jau vairākus gadus, bet tagad „steidzina laiks – ir seši mēneši līdz jaunajam mācību gadam”, un ir pēdējais brīdis pašvaldībām iesniegt savus priekšlikumus par skolu tīklu sakārtošanu Izglītības un zinātnes ministrijai. Abās skolās skoēnu skaits samazinās – stāstīja pārvaldes vadītāja. Ne 2., ne 12. vidusskolai 10. – 12. klašu grupā nav pietiekams skolēnu skaits, kādu, sagaidāms, paredzēs Izglītības likuma grozījumi no 2020./21. mācību gada, kad 10. – 12. klašu grupā būs jābūt vismaz 120 audzēkņiem un paralēlām klasēm, katrā klasē – vismaz 22 skolēniem. Katrai vidusskolai būs jāpiedāvā arī programmu „izvēļu grozi”, bet, ja nav paralēlklašu, tad „tos nevar piepildīt”. Pašlaik abās skolās ir pa divām 10. un 12. klasēm, bet tikai pa vienai 11. klasei.

„Tas ir stāsts par izglītības kvalitāti,” uzsvēra A. Deksnis, bet K. Niedre-Lathere: „Pienācis brīdis spēcināt vidusskolas. Esam gatavi, ka pārmaiņas nenāk tikai ar sapratni.”

Pašvaldība plāno, ka 12. skolai no Toma un no K. Valdemāra ielas būs jāpāriet uz 2. vidusskolas ēku Liedaga ielā. K. Niedre-Lathere uzskaitīja plusus: iespēja paplašināt izglītības programu izvēli; laba sabiedriskā transporta infrastruktūra, K. Valdemāra ielas ēka atbrīvosies citiem mērķiem – „10. vidusskolas sākumskolas ēka Rožu ielā neatbilst skolas mūsdienu vajadzībām, šo ēku pašvaldība īrē”, tātad 10. vidusskolas 1. – 4. klases varētu pārcelties uz ēku K. Valdemāra ielā; savukārt atbrīvotā vieta Toma ielā (kur 12. skola aizņem trīs klases) noderēs Centra sākumskolas vajadzībām. Citi plusi – samazināsies administratīvās izmaksas, taps spēcīga, piepildīta mazākumtautību skola ar labu, jaunu sporta infrastruktūru. Apvienotajā skolā pedagogiem algas pieaugtu par 50 – 60 eiro. Kuplākās klasēs arī lielāka iespēja skolēnus dalīt grupās.

Apsver arī mīnusus

Viens no gaidāmajiem mīnusiem – štatu samazināšana. Jādomā arī par skolotāju kvalifikācijas celšanu, teica K. Niedre-Lathere. Pašvaldība rēķinās, ka ar apvienošanu nebūs apmierināti vecāki un pedagogi, bet „kompromiss ir veidot jaunu skolu, vecākiem ļaus izvēlēties, kā to saukt”.

Tiek pieļauts, ka sākotnēji jaunajā skolā varētu rasties konflikti starp skolēniem, bet tāpēc skolai jāparedz atbalsta personāls. Jaunveidotajā skolā līdz ar to varētu notikt „mikroklimata svārstības, var sākties uzvedības problēmas”, bet „mēs rēķināmies ar to”, sacīja pārvaldes vadītāja. Mikroklimats abās skolās ļoti atšķirīgs – piebilda deputāte, Izglītības komisijas locekle Gaļina Skorobogatova, kurai ir skolotājas darba pieredze abās skolās.

Pašlaik 2. vidusskolā ir 58 skolotāji, no tiem 21 – vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs – vecāki par 60 gadiem, bet 12. vidusskolā no 49 skolotājiem – 19 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 10 – vecāki par 60 gadiem.

Pēc 2. vidusskolas pedagogu aprēķiniem, ēkā Liedaga ielā 5 varētu būt vieta 1000 – 1050 skolēniem.

K. Niedre-Lathere sacīja, ka, visticamāk, sagaidāms, ka uz Liedaga ielas ēku būs ar mieru pāriet kādi 80 procenti 12. skolas skolēnu, bet viena daļa droši vien izvēlēsies citas skolas, tostarp 7. vidusskolu Ziemeļu priekšpilsētā, kur dzīvo daudzi 12. vidusskolas skolēni.

Bet jau tagad daļa mazākumtautību skolēnu izvēlas skolas ar latviešu mācību valodu gan Liepājā, gan pat Nīcā. G. Skorobogatova jautāja, vai Valdemāra ielas ēka nav jāpatur rezervē – gadījumam, ja Liedaga ielā tomēr ir par šauru. A. Deksnis atbildēja: „Tas ir viens no variantiem.” K. Niedre-Lathere bija noraidoša pret G. Skorobogatovas rosinājumu, vai 12. vidusskolas namā K. Valdemāra ielā nevarētu uzturēties apvienotās vidusskolas sākumskolas klases. Apvienošanas plāns to neparedz, jo „vēlētos izvairīties no vienas iestādes sadalījuma pa vairākām ēkām – tas apgrūtina personāla darbu,” aizrādīja K. Niedre-Lathere.

„Kolēģiem ir ļoti daudz jautājumu, kā to visu atrisinās līdz septembrim?” vaicāja G. Skorobogatova. Tūlīt pēc domes sēdes lēmuma izveidos skolu apvienošanas darba grupu, kurā iesaistīs abu skolu pārstāvjus, iespējama arī vecāku pārstāvība un Izglītības pārvaldes līdzdalība – atbildēja pārvaldes vadītāja, uzsverot, ka, izstrādājot skolu tīkla optimizāciju, tiek ņemta vērā arī iespējamā reģionālā reforma, kuras dēļ varbūt Liepājai būs jāuzņem kāda tuvējā novada skolu audzēkņi. Viņa noraida bažas, ka pietrūks vietu skolēniem, kuri ar ģimenēm atgriežas Latvijā no ārzemēm, „risinājumus radīsim”.

„Izglītības pārvaldes pieeja ir ļoti humāna. Šis ir likumsakarīgs solis, citas iespējas nav. Viss ļoti jāpārdomā, ieskaitot par pedagogiem pirmspensijas vecumā,” uzskata komisijas loceklis, 15. vidusskolas skolotājs Pāvels Jurs. „Kopumā saklausīju izpratni par procesiem, kas ir jāveic,” secināja A. Deksnis. Septiņi komisijas locekļi balsoja par apvienošanu, balsošanā nepiedalījās tikai G. Skorobogatova, sakot, ka ir „ieinteresētā persona”.

„Lai nav jāiet ar ievainotu dvēseli”

Dienu iepriekš 12. vidusskolas direktors Valērijs Jepiskoposovs bija ļoti atturīgs sarunā ar „Kurzemes Vārdu”: „Tas nav atklājums. Demogrāfija ir tāda, kāda ir. Skolotāji nav apmierināti ar algu. Dome uztur skolas, tai kaut kas, protams, jādara, ir tiesības optimizēt.” Viņš uzskata, ka viņam izteikties tagad nav ētiski, „jāklusē, kamēr domes priekšsēdētājs pateiks”.

„Acīmredzot, būs diskusija par optimizāciju. Kas gaidāms – to nezinu,” otrdienas rītā sacīja 2. vidusskolas direktore Edīte Plamše, „jādzird priekšlikumi. Ar mums bija konsultācijas, savu skatījumu esam iesnieguši. Mūsu domas ir paprasītas, un tās ir dažādas.” Viņa nevēlējās ar viedokli „skriet vilcienam pa priekšu”, bet atzina:

„Vidusskola jāstiprina. Mēs vienmēr iestāsimies par bērnu un vecāku interesēm un par to, lai izglītības kvalitāte nepazeminātos. Un lai to nesaistītu ar politiskiem procesiem. Bet nevajag arī pārsteigties, kā tas ir bijis savulaik ar bērnudārziem. Jāvērtē arī – kāds būs ekonomiskais ieguvums.

Viss jādara ar apdomu, kulturāli, lai ir apmierināti skolēni, skolotāji un vecāki. Lai nav tā, ka process notiek, bet uz skolu jāiet ar ievainotu dvēseli.” Novērtējot, „ļoti labi, ka domes priekšsēdētājs aicina vecākus uz demokrātisku sarunu”, E. Plamše tomēr uzsvēra – 2. vidusskolas ēkā tukšu telpu nav, „kategoriski esam pret to, ka abas skolas fiziski izvietojamas Liedaga ielā 5”.