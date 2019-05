Pašvaldības bērnudārzi strādās vasaras režīmā

Atslēgvārdi bērnudārzi | pii | bērni

No 24.jūnija Liepājas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) strādās pēc apstiprinātā vasaras darba grafika, kas paredz piedāvāt vietas bērniem, kuri arī vasarā apmeklēs PII, tuvākajā blakus esošajā bērnudārzā, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Astoņi bērnudārzi nestrādās no 24. jūnija līdz 19. jūlijam, astoņi – no 22. jūlija līdz 16. augustam, savstarpēji piedāvājot vietas mazuļiem no tuvākā kaimiņu bērnudārza. Visu vasaru bez pārtraukuma ar saviem bērniem strādās PII “Saulīte”, “Margrietiņa” un “Sauleszaķis”.

Veicot vecāku aptauju bērnudārzos par vajadzību pēc bērnudārza arī vasarā, šovasar pieteikti 700 līdz 1000 bērni, kuri turpinās bērnudārza gaitas.

Šobrīd notiek arī bērnudārzu komplektācija jaunajam mācību gadam. Kopš 17. aprīļa vecāki saņem uzaicinājumus no bērnudārziem, pēc tam divu nedēļu laikā sniedz savu apstiprinājumu. Ja no vecākiem tiek saņemts atteikums, vieta tiek piedāvāta nākamajiem rindā gaidītājiem. Komplektācija turpināsies līdz jaunā mācību gada sākumam.