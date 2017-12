Patīk, ja dara ko interesantu

Atslēgvārdi 3. pamatskola | karosta | tosmare | pulciņi

Bērniem tāda vieta ir ļoti vajadzīga, īpaši jau šajā pilsētas daļā – saka Liepājas 3. pamatskolas pedagogi. Kopš novembra skolā darbojas pulciņi un sporta nodarbības, un rotaļu un attīstības centrs Karostas un Tosmares bērniem. Taču pagaidām finansējums tam visam ir tikai līdz šā gada beigām.

"Labdien!" cits caur citu sveicina bērni, kad ieejam rotaļu centrā – tas iekārtots telpās, kur agrāk mācījušies sešgadīgie, bērniem pieejams arī aktu zāles plašums. Trešdienas pēcpusdienā zālē ir savs desmits bērnu, skolotājas Tamāras Rjabko uzraudzībā viņi spēlē spēles un dauzās ar vingrošanas riņķiem.

Te bērni skolotājas vadībā var nodarboties ar visu ko, var zīmēt, spēlēt galda spēles, atpūsties, arī pamācīties mājasdarbus. Mazajiem ir arī mūzikas nodarbības. "Tagad bērni grib kustēties, negrib vairs sēdēt," saka skolotāja Rjabko, nesdama padusē divus lielus mīkstus metamkauliņus rotaļai.

Trešklasniece Tamāra domā, ka tāds centrs, kur pavadīt laiku pēc stundām, ir vajadzīgs. "Esmu te gandrīz katru dienu, vēl eju uz visādiem treniņiem, futbolu, mācos latviešu valodu." Tas viss tepat, skolā, pieejams. Bet pilsētas centrā Tamāra dodas uz peldēšanas treniņiem.

"Bērniem tāda spēļu istaba ir ļoti vajadzīga," piekrīt arī skolotāja. "No Karostas bērni nebrauc uz pilsētu. Un ģimenes ir dažādas, arī sliktas. Tāpat visi nevar apmeklēt nodarbības "Laumiņā"." Ar to piedāvājumu, kas ir otrpus tilta, Krūmu ielā, Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā "Laumiņa", šīs pilsētas daļas bērniem nepietiek.

Jau pagājušajā mācību gadā ar "mūsu iedzīvotājiem – mūsu bērniem" skolā darbojās volejbola treneris, stāsta A. Kozičs. Gribētāju bijis diezgan daudz, ar vienu treniņu reizi nedēļā bijis par maz. Tādēļ direktors lūdzis Sporta pārvaldei iespēju ar treneri sadarboties divus vakarus ik nedēļu.

"Un tad izdomājām, ka šogad mēģināsim piesaistīt vēl ko citu. Un to, ko bijām domājuši, ar Izglītības pārvaldes palīdzību arī izpildījām." Tagad dažādas aktivitātes notiek katru dienu – direktors rāda nedēļas grafiku. Futbols, cīņas sports, kokapstrāde, tautasbumba, galda teniss. Ik dienu uz šīm pēcpusdienas nodarbībām var nākt ne tikai 3. pamatskolas audzēkņi, bet jebkurš apkaimes bērns vai jaunietis. "Mēs labprāt visus uzņemam," direktors piebilst, ka lielākoties gan tie ir pašu skolēni. Sporta skolās jābūt noteiktam vecumam, jābūt rezultātiem. Šeit var sportot tāpēc, ka patīk.

Otrs virziens ir rotaļu un attīstības centrs, kura jaunākie dalībnieki ir trīsgadīgi bērni, bet to apmeklē arī jaunāko klašu audzēkņi. Tas atvērts katru pēcpusdienu. "Nebijām domājuši, ka būs tāda atsaucība," atzīst direktors. Pedagogi lielākoties ir no pašu skolas, pārējie – no sporta skolām.

Pagaidām nodarbību un rotaļu centra darbs paredzēts tikai līdz decembra beigām – tik ilgam laikam ir piešķirts pašvaldības finansējums. Taču direktors lūdzis Izglītības pārvaldei, ja tas iespējams, ļaut turpināt darbu arī pēc tam. "Ja finansējuma nebūs, tad vajadzēs kaut ko samazināt..." Saviem spēkiem skola to nodrošināt nevarēs. Finansējums visām aktivitātēm kopā esot mazliet vairāk par 700 eiro.

