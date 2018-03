Pēc pieredzes uz Baltkrieviju

Atslēgvārdi pieredzes apmaiņa | kurzemes plānošanas reģions | baltkrievija

Marta sākumā Kurzemes plānošanas reģiona dalībpašvaldību vadītāji dosies divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju, Vitebskas apgabalu. Viņi apmeklēs Vitebskas, Oršas un Polockas izpildkomitejas. "Šādi labās prakses apgūšanas braucieni notiek katru gadu," informē Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Evita Dreijere.

Kurzemes pašvaldību vadītājiem plānota ļoti intensīva programma. "Tiksimies un skatīsimies, kā pašvaldībās risināmos jautājumus organizē citur, ko no tā varbūt varētu ieviest pie mums," stāsta E. Dreijere. Uz jautājumu, vai var apgūt labo praksi valstī, kuru citas Eiropas valstis atzīst par totalitāru, viņa atbild: "Katrā valstī un sistēmā ir savi plusi un mīnusi. Viesošanās dos svaigu skatījumu uz to, ko darām. Šādās tikšanās reizēs ieguvējas ir abas puses. Ir vērts dažkārt paskatīties no malas, kā pašvaldības strādā ar atbalstu uzņēmējiem un investoriem, veicina rūpniecisko attīstību."

Kurzemes plānošanas reģions arī saņēmis uzaicinājumu no Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šogad septembrī organizēt Vitebskā Latvijas uzņēmēju un kultūras dienas. Tāpēc tikšanās laikā arī pārrunās pašvaldību iespējamo līdzdalību šajā pasākumā.