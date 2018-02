Pēc spēka un iedvesmas

Atslēgvārdi subject: creativity | konference

Ar ceturto radošuma konferenci "Subject: Creativity" piektdien noslēgts viens darba cikls Liepājā, un "ir padarīta darba sajūta" – atzīst konferences galvenais rīkotājs, uzņēmējs Mārtiņš Gineitis. Iepriekš jau viņš pilsētas domniekiem sacījis, ka šī ir pēdējā radošuma konference, kuru viņš rīko.

Piektdienas vakarā, kad konference bija beigusies, viņš "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka radošuma konferenču rīkošanā ieturēs garāku pauzi. "Negribu teikt – nekad. Bet ir sajūta, ka tie lektori, kurus gribam aicināt, jau visi pie mums ir bijuši."

Šoreiz lektoru vidū bija dziedātājs Sergejs Jēgers, uzņēmēja Santa Anča, ārsts Pēteris Kļava, mācītājs Andrejs Mediņš, aktieris Dainis Grūbe, televīzijas personība, daudzu izklaidējošo raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare, arhitekts Toms Kokins un citi. M. Gineitis uzsver, ka aiz katras konferences ir intensīvs vairāku mēnešu darbs. "Tie bija aizraujoši deviņi mēneši. Esam veikuši lielu priekšizpēti lektoru atlasē, tas bija laikietilpīgāk un resursu ietilpīgāk nekā citkārt." Lektoru atlasē ietilpušas ilgas sarunas ar personībām, lai rastu kopsaucēju, ko no viņiem vēlas organizētāji, ko varētu un vēlētos teikt cilvēks uz skatuves apmēram tūkstotim cilvēku zālē un šoreiz arī 2282 tiešraides skatītāji internetā.

Radošuma konferences Liepājā ir notikušas četrus gadus pēc kārtas februārī. Vispirms teātrī, tad "Lielajā dzintarā", kuru tās spēja piepildīt no pirmās rindas līdz otrajam balkonam. Ikreiz tika aicināti 20 lektori – gan Latvijā pazīstamas personības, gan arī autoritātes no ārzemēm. Savukārt publikā bijuši galvenokārt rīdzinieki, nedaudz arī cilvēki no citām Latvijas vietām. Apmēram 10 – 15 procenti klausītāju atgriezušies katru gadu, apmēram desmitā daļa varētu būt liepājnieki, lēš M. Gineitis. Gan dažādu radošu profesiju pārstāvji, gan pašvaldību darbinieki, gan mārketinga speciālisti un dažādu rangu vadītāji, jo, kā uz skatuves un publikā esošie cilvēki iepriekš atzinuši intervijās, – radošums vajadzīgs katram. Radošuma konferenču ciklam punktu pieliks novembrī Cēsīs, kur notiks pēdējā "Subject: Creativity". Tad piecās konferencēs būs uzklausīti simt dažādu personību stāsti.

"Cilvēki meklē spēku un iedvesmu," ir pārliecināts konferenču rīkotājs. Vienlaikus M. Gineitis vēlējies arī attīstīt pilsētā konferenču tūrismu. Uzskata, ka tas izdevies, jo pilsētas lielākās viesnīcas esot bijušas piepildītas. Nākamā viņa organizētā konference Liepājā būs otrā "Celtspēja", kas adresēta valsts un pašvaldību vadītājiem. Līdz šim gan radošuma konferenci, gan "Celtspēju" ir atbalstījusi arī pilsētas dome. Sekotāju konferenču tūrisma jomā pilsētā M. Gineitis gan neredz.