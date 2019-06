Pieaugušos aicina skoloties

Atslēgvārdi izglītība | pieaugušo izglītība | projekts

Apgūt jaunas zināšanas nekad nav par lieku, un arī tiem, kuriem skolas gadi jau sen aiz muguras, noderēs jaunas prasmes un iemaņas. Līdz jūnija beigām iespējams pieteikties Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ceturtajai kārtai, iegūstot iespēju mācīties kādā no 800 izglītības programmām.

Lai pieteiktos kādai no izglītības programmām, jābūt vismaz 25 gadus vecam strādājošam vai pašnodarbinātam iedzīvotājam. Tāpat var pieteikties vecāki, kas saglabājuši darba attiecības, bet atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, kā arī strādājošie pensionāri. Katrs strādājošais šī projekta piedāvātajās programmās gan var mācīties tikai vienu reizi.

Lai sniegtu iespēju apgūt jaunas prasmes un iemaņas, kā arī uzlabot jau esošās, lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES, tāpēc pašam studētgribētājam jāsedz desmit procenti no kopējās mācību izmaksu summas. Tās ir ļoti dažādas, jo piedāvātajām apmācībām ir dažādi ilgumi, programmas apjomi un arī iegūtais apliecinājums par mācību apguvi. Neformālās izglītības programmās, kas ir visīsākās projektā, vidējais iedzīvotāja līdzmaksājums ir apmēram 36 eiro, taču profesionālās izglītības programmās šī summa var sasniegt vairākus simtus eiro.

Tomēr maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, tāpat šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

No visām astoņsimt programmām, Liepājā tiek piedāvātas 87. Vairums no tām neformālajā izglītībā, un apliecību strādājošie var saņemt par auto un elektrokrāvēja vai motorzāģa un krūmgrieža vadīšanas apguvi, prasmēm datu analīzē, digitālajā mārketingā, būvniecības un remonta plānošanā, programmēšanā, komandas darba vadīšanā, lodēšanā, punktmetināšanā, personas datu aizsardzībā un kiberdrošībā, kā arī par vēl citu neformālās izglītības programmu beigšanu. Mācību ilgums šajās programmās svārstās no dažām nedēļām līdz trim mēnešiem, savukārt līdzmaksājuma apjoms – no 7 līdz 36 eiro.

Tāpat Liepājā var iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecību, kļūstot par elektronikas, būvdarbu, metālapstrādes, loģistikas, tūrisma vai apģērbu ražošanas speciālistu. Šīs mācību programmas ilgst vienu mācību gadu jeb 9 mēnešus, un interesentiem jārēķinās ar līdzmaksājumu no 60 līdz 232 eiro apmērā atkarībā no izvēlētās programmas.

Savukārt pilnveidot profesionālo kvalifikāciju iespējams elektriķiem, noliktavas vadītājiem, kā arī ēdināšanas uzņēmumu pārraudzītājiem, uzlabojot zināšanas un prasmes, jau strādājot konkrētajā sektorā. Līdzmaksājums šajās programmās svārstās no 40 līdz 50 eiro.

Jāņem vērā, ka grupām katrā programmā noteikts minimālais un maksimālais izglītojamo skaits – tam jāseko līdzi tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Piemēram, Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšanas programmā tiek gaidīti 6 līdz 12 audzēkņi, rasēšanu jeb tehnisko grafiku apgūt aicināti 11 līdz 15 audzēkņi, savukārt par šūšanas iekārtu operatoriem projekta laikā taps vismaz seši bet ne vairāk kā astoņi iedzīvotāji.

Mācībām pieteikties iespējams tiešsaistē, minētajā mājaslapā autentificējoties caur portālu "Latvija.lv". Taču mācību pieteikumu var noformēt arī klātienē, vēršoties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem. Liepājā tā ir Inga Kārkliņa, e-pasts inga.karklina@liepaja.edu.lv , tālrunis 63489133. Vizīte iepriekš jāpiesaka un tās laikā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Tāpat Nodarbinātības valsts aģentūrā ikviens var saņemt karjeras konsultāciju, lai noskaidrotu, kura profesija būtu piemērotākā.

UZZIŅAI

\ Projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" mācības pabeiguši 12 tūkstoši cilvēku. No tiem 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas.

\ 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem.

\ Projekts ilgs līdz 2022. gadam.