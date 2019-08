Atslēgvārdi centrs Marta | vardarbība | vardarbība ģimenē | projekts | palidziba | policijā

Biedrības "Centrs Marta" Liepājas filiāle sadarbībā ar Valsts policiju, Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas domes Sociālo dienestu un Liepājas pilsētas Bāriņtiesu ir vienojušies īstenot starpinstitucionālās sadarbības modeli, lai meklētu labākos risinājumus cīņā ar vardarbību ģimenē Liepājā, vēsta biedrības projekta asistente Ieva Dzerkale.

Sadarbības mērķis ir piedāvāt un sniegt palīdzību ģimenes vardarbībā cietušajām personām, kuras ir nonākuši Valsts policijas vai Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas redzeslokā pēc policijas izsaukumiem. Policijas darbinieki, reaģējot uz aizdomām par vardarbību ģimenē, aizpildīs ziņojumu par notikumu, kas nākamajā darba dienā tiks nosūtīti Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam un "Centram Marta", kas nekavējoties sazināsies ar cietušo un piedāvās sociālā darbinieka, psihologa un jurista konsultācijas un cita veida palīdzību.

Gadījumos, kad ģimenes vardarbībā cietušais ir bērns, policijas ziņojums tiks nosūtīts Liepājas pilsētas Bāriņtiesai, lai nodrošinātu bērna tiesības un intereses.

Šonedēļ vairāk nekā 80 Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki piedalījās apmācībās par cietušā domāšanu un rīcību krīzes situācijā un drošas sarunas veidošanu ar cietušo, kā arī par ziņojuma par notikumu izmantošanu.

Savukārt 13.augustā Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta, Liepājas pilsētas Bāriņtiesas un biedrības "Centrs Marta" darbinieki piedalīsies apmācībās par pirmo kontaktu ar cietušo krīzes situācijā un sazināšanos ar cietušo pēc policijas izsaukuma. Pilotprojekts tiks uzsākts 14.augustā un ilgs vienu mēnesi.

Pēc pilotprojekta ieviešanas iesaistītās institūcijas veiks tā izvērtēšanu un lems par turpmākām izmaiņām iestāžu sadarbībā Liepājā.

“Latvijā trešdaļa sieviešu savā dzīves laikā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību no savu vīru vai partneru puses vismaz vienu reizi. 60% sieviešu ir piedzīvojušas psiholoģisku vardarbību. Bet diemžēl lielākā daļa no šim sievietēm nevēršas pēc palīdzības policijā un citās iestādēs, jo kaunas par notikušo, ir iebiedētas un netic, ka situāciju ir iespējams mainīt. Līdz ar to atbildība cīņā ar vardarbību ģimenē gulstas uz atbildīgo iestāžu pleciem un tām kopīgi ir jāmeklē risinājumi, kā efektīvi aizsargāt un sniegt palīdzību vardarbībā cietušajiem, un kā iedrošināt tās sievietes, kuras nevēlas vērsties pēc palīdzības. Citu pilsētu Latvijā pieredze liecina, ka informācijas nodošana palīdzības sniedzējiem pēc policijas izsaukumiem palielina cietušo skaitu, kas saņem palīdzību. Saredzu, ka pēc pilotprojekta īstenošanas to varēsim ieviest kā pastāvīgu praksi Liepājā,” norāda "Centra Marta" Liepājas filiāles vadītājs Juris Dilba.

Pilotprojekts starpinstitucionālās sadarbības vardarbības ģimenē gadījumos tiek īstenots projekta "Drošā pilsēta" ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība.