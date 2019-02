Pieķer ar tīkliem rokās

Atslēgvārdi valsts vides dienests | laivu kooperatīvi | maluzvejniecība | liepājas ezers

19.februāra rītā Valsts vides dienesta inspektori laivu kooperatīvā "Dzintars 1" aizturējuši maluzvejnieku, kurš Liepājas ezerā bija rosījies ar nelegāliem zvejas tīkliem. Savukārt svētdien kādām godīgam makšķerniekam no mūsu ezera dzīlēm izdevās izvilināt brangu līdaku, kas svarā esot bijusi ap desmit kilogramiem.

Valsts Vides dienesta vecākais inspektors Gints Ziemelis pastāstīja, ka 60 metrus garais zvejas tīkls no kādas laivu piestātnes esot pamanīts vēl pirms ieradies tā īpašnieks, tādēļ nogaidīts līdz brīdim, kad maluzvejnieks nāks pēc loma. "Ap pulksten 6.30 vīrietis bija klāt un viņu aizturējām nozieguma vietā, velkot ārā tīklu, kurā bija dažādu sugu zivis – asari, plauži, raudas un ruduļi. Pārkāpējam sastādījām administratīvā pārkāpuma protokolu un vēlāk jau tiks lemts, kāds sods piemērojams par šādu pārkāpumu," teica G.Ziemelis, piebilstot, ka vīrietis iepriekš darbojoties ar nelegāliem zvejas tīkliem inspektoru redzeslokā neesot nonācis.

Līdz ar to, ka Liepājas ezerā vairs nav ledus, sestdien tur bija sarosījušies spiningotāji. Valsts vides dienesta inspektors Artis Būmeistars atzina, ka kopumā ezerā esot bijušas sešas laivas un visās no tām esošie makšķernieki bijuši godīgi, proti, ar makšķerēšanas kartēm un licencēm. Tā kā līdaku ķeršanas liegums iestājas tikai no 1.marta, copmaņi vēl steidz izmantot pēdējo brīdi. Vienam no spiningotājiem Liepājas ezers izrādījās ļoti dāsns – uz tā saucamo velci makšķernieks no Medzes puses noķēris desmit kilogramus smagu līdaku, apstiprināja A.Būmeistars, kurš pats zivi arī esot redzējis.