Piešķir atbalstu kultūras pieminekļu restaurācijas būvdarbiem

Komisija, kas izvērtē pieteikumus uz pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanā, ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt 12 pieteikumus, kuros iesniedzēji vēlas veikt restaurācijas būvdarbus. Atbalsts būvdarbiem piešķirts 220 135,26 eiro apjomā.

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls informē, ka komisija jau maijā lēma par atbalsta apjomu restaurācijas dokumentācijas sagatavošanas pieteikumiem un būvdetaļu izgatavošanai - šiem mērķiem piešķirti 12 695,77 eiro.

No 19 iesniegumiem konkursam uz līdzfinansējuma saņemšanu šajā gadā trīs ir sagatavoti, lai iegūtu atbalstu dokumentācijas izstrādei, četri pieteikumi - uz būvdetaļu restaurācijas līdzfinansēšanu, bet 12 projektu iesniedzēji pretendē uz pieminekļa/ēkas restaurācijas būvdarbu līdzfinansēšanu.

Pašvaldība ir atbalstījusi visus restaurācijas būvdarbu pieteikumus, deviņos objektos - pilnā apjomā arī nodrošina būvuzraudzības izmaksas, kas sasniedz 12 547,26 eiro.

Kopumā šogad kultūras pieminekļu saglabāšana tiks līdzfinansēta par 245 378,29 eiro - atbalsts apstiprināts visiem 19 pieteikumiem.

Projektu izvērtējuma aktuālie rezultāti un piešķirtais finansējums ir publicēts mājaslapā.

5.aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš uz atbalsta saņemšanu saskaņā ar saistošajiem noteikumiem „Par Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” 2019. gadā.

Kopš 2015. gada, saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība līdzfinansē kultūras pieminekļu izpēti (apsekošanu, inventarizāciju, arhitektoniski vēsturisko izpēti utml.), būvprojektu sagatavošanu un ēku vai to būvdetaļu/būvamatnieku izstrādājumu restaurācijas darbus.

Dokumentācijas sagatavošanai līdzfinansējums ir 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā līdz 2000 eiro, restaurācijas būvdarbiem 75 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 20 000 eiro. Savukārt atsevišķu detaļu, piemēram, vēsturisko logu, durvju u.c. elementu atjaunošanai – 50 procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro.

UZZIŅAI

Atbalstītie pieteikumi

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. Iesniegti projektu pieteikumi 31 29 33 25 19 Līdzfinansējums piešķirts projektiem 31 29 9 22 19 Atbalstīta dokumentu izstrāde 30 22 1 7 3 Atbalstīta būvdetaļu izgatavošana/ restaurācija - 3 1 3 4 Atbalstīti restaurācijas būvdarbi 1 4 7 12 12



Piešķirtais līdzfinansējums