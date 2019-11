Piešķirts finansējums mākslas skolas piebūvei; būvdarbi varētu sākties gada beigās

Atslēgvārdi LMMDV | piebūve | finansējums

Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par finansējuma pārdali, kā rezultātā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (LMMDV) saņems nepieciešamo finansējumu piebūves Alejas ielā būvniecībai, ziņo Kultūras ministrija (KM). Ēkas būvdarbi varētu sākties šī gada beigās, "Kurzemes Vārds" uzzināja skolā.

LMMDV īsteno ERAF projektu kultūrizglītības mācību vides modernizēšanai. Jau rakstījām, ka saskaņā ar projektu 2019. gada nogalē piebūves Alejas ielā 18/20 pirmās kārtas būvdarbiem bija jābūt pabeigtiem.

Taču atklātajā iepirkuma konkursā ar zemāko finanšu piedāvājumu uzvarējušās SIA "UPTK" summa 1 985 428,46 eiro pārsniedza skolas finanšu iespējas.

Alejas ielas jaunbūves 1. kārtas būvniecībai nepieciešamais finansējums ir 2 402 368,44 eiro, no tā projektā pieejami 1 744 685 eiro. LMMDV direktore Inga Auziņa iepriekš jau teikusi: "Ir projekts, ir noticis iepirkums, varam kaut tūlīt laist ekskavatoru," – taču nācās gaidīt no jūnija līdz novembrim, lai saņemtu no valsts nepieciešamo papildu finansējumu 675 000 eiro.

Finansējums rasts, pārdalot KM pārziņā esošos ERAF programmu līdzekļus.