Liepājā ceturtdien pēcpusdienā piestāja grezna motorjahta "Maxima", kuras pieraksta osta ir Hamburga (Vācijā). Šis ir viens no dārgākajiem peldlīdzekļiem, kas pēdējos gados pietauvojies mūsu pilsētā.

Ar jahtu divatā ceļojot kāds laulāts pāris, noskaidroja "Kurzemes Vārds". Piektdien izdevās sastapt vienu no ceļotājiem – sievieti –, kura gan no sarunas atteicās.

26 metrus garā "Maxima" būvēta Itālijas kuģubūvētavā "Filippetti Yachts", un ūdenī tā nolaista 2017. gadā, vēsta internetā atrodamā informācija.

Jahtu projektējusi kāda Milānas dizaina studija. Uz tās ir arī VIP kajīte un neliela sporta zāle. "Maxima" spēj pārvietoties ar maksimālo ātrumu 15 mezgli stundā.

Pirms tam jahta aptuveni nedēļu uzturējusies Pilsētas jahtkluba piestātnē Ķīpsalā, Rīgā.

"Tā ir laba, dārga, šika jahta," saka jahtkluba vadītājs Jānis Grīslis. "No ārpuses pēc izskata vien cenu šādām jahtām gan pateikt nevar. Taču jauns šāds peldlīdzeklis maksā, sākot no pieciem, sešiem miljoniem līdz pat 20, 30 miljoniem eiro. Tas atkarīgs no tā, kas šajā jahtā ir ielikts iekšā, kāda ir tās apdare utt."

Viņš spriež, ka "Maxima" ir unikāla ar to, ka šāda izmēra jahtu, kas ir virs 24 metriem, tātad vairs neietilpst atpūtas kuģa kategorijā, vada tikai divi cilvēki. "Parasti uz šādām jahtām, kas iekļaujas lielo peldlīdzekļu kategorijā, ir profesionāla apkalpe – matrozis, mehāniķis un stjuarts."

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Drošības aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis pastāsta, ka pirms neilga laika Liepājas ostu atstājusi arī kāda ekskluzīva buru jahta, kuras vērtība lēšama padsmit miljonos eiro. Viņš pauž gandarījumu, ka Liepājā piestāj aizvien vairāk jahtu, un spriež, ka augļus sāk nest Liepājas SEZ dalība dažādās izstādēs, to skaitā lielākajā jahtu un ūdenstūrisma izstādē Diseldorfā.