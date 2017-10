Atslēgvārdi novērošanas kameras | drošība

Ja nebūtu video novērošanas kameru, visticamāk, neviens joprojām nezinātu neko par mazā Ivana Berladina likteni. Tieši ieraksti no satiksmes autobusiem ļāva secināt, kā bērns bija ģērbies pazušanas dienā, un galu galā saprast arī virzienu, kur devies.

Pie kādas mājas piestiprinātas novērošanas kameras ļāva secināt arī to, kurā brīdī augusta beigās no mājas izgāja 81 gadu vecā Staņislava Ivanova un kurā virzienā sieviete devās. Pavisam ātri izdevās uziet videoliecības par 1937. gadā dzimušā Anatolija Danilova gaitām. Arī abus sirmgalvjus vairākas dienas vēlāk atrada mirušus.

Video ar mazā Ivana pēdējo braucienu autobusā atrada vairāk nekā nedēļu pēc pazušanas. Ierakstu, kurā redzams Anatolijs Danilovs, – daudz ātrāk. Vai tas nozīmē, ka gūta rūgta mācība un iemaņas, kas palīdz meklēšanā? Policija vasarā uzsvēra, ka, meklējot zēnu, vajadzēja noskatīties ierakstus, kuru ilgums līdzvērtīgs 200 stundām. Tehniski tas nozīmē, ka novērošanas kamera tiek paņemta no autobusa, pieslēgta datoram, un "Liepājas Autobusu parka" darbinieks to pārskata. Ja vajadzīgais fragments atrodas, to paziņo policijai.

Nodrošināt pilsētas autobusus ar novērošanas kamerām bija pasūtītāja – pašvaldības aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" – prasība. Liepājas Sabiedriskā transporta aģentūras nu jau bijušais direktors Gints Lūsis informē, ka šāda prasība pilsētas autobusos ir spēkā no 2015. gada 1. maija.

Kopš februāra videonovērošana notiek arī jaunajos reģionālo maršrutu autobusos. "Tas ir palīdzējis daudzos gadījumos," M. Ārbergs atzīst. Un ne tikai lai palīdzētu atrast pazudušus cilvēkus. Ierakstus izmanto arī tad, kad autobusā notikuši incidenti, kad masveidā risinājušās zādzības vai noticis satiksmes negadījums. "Ja pasažieris kritis, sasities, sūdzas par šofera braukšanas stilu, noskatāmies video, un izrādās, ka līkumā pats nav turējies," piemērus min G. Lūsis.

Pirmo analogo novērošanas kameru eksperimentālā kārtā Liepājas maksas autostāvvietā Rakstvežu ielā uzstādīja 2013. gadā. Savu lietderību tā apliecinājusi jau drīz vien. Kāds klients bija vērsies policijā, sūdzoties, ka minētajā autostāvvietā ir sabojāts viņa transportlīdzeklis. Policija, aplūkojot videoierakstu, konstatēja, ka automašīna tomēr apskādēta kādā citā vietā. Tagad ar videonovērošanas ierīcēm aprīkotas 11 maksas autostāvvietas, vēl trīs uzstādīs šā gada laikā.

Videonovērošanas kameras palīdz arī uzlabot kārtību un sabiedrības drošību pilsētā – tās fiksē ne tikai to, kas notiek stāvvietu teritorijā, bet arī apkārtnē. Kameras pildot arī preventīvu funkciju, jo no vietām, kur tās izvietotas, tagad vairoties arī ķēpātāji un vandaļi. Liepājas domes pārziņā ir tikai divas kameras – Rožu laukumā un pludmalē, "Kurzemes Vārdu" informē pašvaldībā. Videonovērošana tiek veikta daudzviet veikalos, kafejnīcās un iestādēs. Kameras uzstādītas arī novadu centros.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārstāve Signe Šteinberga apliecina, ka gandrīz katra nozieguma izmeklēšanā nu jau tiek izmantoti videokameru ieraksti, ja vien tādi ir pieejami. "Itin bieži, tieši pateicoties uzstādītajām kamerām, izdodas iegūt nepieciešamo informāciju."

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 27. oktobra numurā.