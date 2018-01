Atslēgvārdi sabiedriskā tualete | kanalizācija

Kurzemes skvēra sabiedriskās tualetes darbiniecēm nākas uzklausīt pārmetumus un pat rupjības no klientiem, jo labierīcības nedarbojas. Taču tā nav viņu vaina. Pašvaldībā sola ieilgušās kanalizācijas problēmas izlabot.

"Jau otro nedēļu mokāmies," "Kurzemes Vārdam" saka tualetes darbiniece. Tualešu apsaimniekotājas SIA "Amber Kei" vadītājs meklējis risinājumu pie pašvaldības uzņēmuma "Liepājas ūdens" un Komunālās pārvaldes, bet situācija nav mainījusies arī pirmdien. Tāpēc, nezinot, ko vēl darīt, darbinieki vērsušies pie "Kurzemes Vārda".

Tualetes palīgtelpa ēkas aizmugurē "pilna ar ūdeni", to noskalot neesot iespējams. Kamēr tualete slīkst neaiztecējušos ūdeņos, pie tās uzstādīta zaļā pārvietojamā būdiņa. Kad piektdien tās saturs izsūknēts, smirdējusi visa apkaime. Bet risināt problēmu – iztīrīt aizdambētās kanalizācijas caurules – neviens no pašvaldības nepalīdzot.

"Problēma nav tualetēs, problēma ir komunikācijās," norāda pašvaldības tualešu apsaimniekotāja "Amber Kei" valdes loceklis Kristaps Ulanovs. Tur noticis nosprostojums vai nobrukums kanalizācijas sistēmā.

Cauruļu saimniecība posmā no tualetes līdz Avotu ielai neesot neviena īpašumā un pārziņā. "Cik es sapratu, pašlaik to risina Komunālā pārvalde kopā "Liepājas ūdeni". Vai tur strīdas un ņemas, nezinu, kā tas risinās, bet teica, ka risinās, raks vaļā, jo vienkārši ar izpūšanu tur nevar līdzēt. Kaut kam tur tuvākajā laikā ir jānotiek." "Liepājas ūdenī" apsaimniekotājam arī teikuši, ka tajā vietā nevarot iebraukt ar smago tehniku. "Es biju pārliecināts, ka "Liepājas ūdens" atbild par visu kanalizācijas tīklu. Izrādās, ka ne," piebilst K. Ulanovs. Viņam arī zināms, ka problēma ar atbildību par šo komunikāciju posmu parādījusies jau tad, kad skvērs pirms dažiem gadiem tika labiekārtots. "Pilsētas tualete tomēr tur tika pieslēgta, un tagad, kad ir šāda situācija, viss notiek diezgan lēni. Mums ir tikai jāapsaimnieko tualete, un mums pašreizējā situācijā nav nodrošinātas komunikācijas, un tas pat pārlieku aktīvi nerisinās acīmredzot, ja jau otro nedēļu tā ir. It kā tāds sīkums – vajadzētu vienkārši atrakt vaļā un salabot."

Par saviem tīkliem jāatbild to saimniekam, saka "Liepājas ūdens" Kanalizācijas nozares vadītājs Genādijs Gusevs, ar "saimnieku" domājot Komunālo pārvaldi. "Līdz ielas pieslēgumam ir tualetes tīkli," viņš paskaidro, ka Komunālajai pārvaldei ir jānoskaidro, kurā vietā ir problēma un kas tādēļ būtu atrokams un labojams.

"Ar "Liepājas ūdeni" esam vienojušies par to, ka viņi novērsīs aizsērējumu," informēts par notiekošo, atbild Komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls. Viņš apstiprina, ka no tualetēm tādēļ neaizplūst fekālā kanalizācija. "Liepājas ūdens" to esot apņēmies tāpēc, ka "veikuši kādus profilaktiskos darbus, skalojuši kanalizācijas caurules un pēc tam tur šļūtenes uzgalis vai kas [palicis]". A. Štāls arī piebilst, ka aizsērējums, pēc pārvaldes informācijas, esot tikai vienu nedēļu. "Liepājas ūdens" esot solījis to novērst jau pagājušajā nedēļā.

Uz piebildi par to, ka tualetes nelietojamībai pilsētas centrā tomēr vajadzētu būt operatīvi risināmai problēmai, viņš to salīdzina ar privātmāju: "Ja ir privātmāja, tad nedēļu vismaz "Liepājas ūdenī" ir reakcija".

Komunālās pārvaldes pārstāvis arī saka, ka nav "juridiski nokārtoti" jautājumi starp pārvaldi un pašvaldības uzņēmumu par to, kam par kuru teritoriju ir jāatbild. To, vai šie jautājumi ar kanalizāciju aktualizējušies jau skvēra pārveidošanas laikā, A. Štāls nezinot teikt.