Atslēgvārdi vecmāte | gada vecmāte | liepājas reģionālā slimnīca | ingūna ķuda

Nu jau ceturto gadu pēc kārtas žurnāls "Mans Mazais" aicina iedzīvotājus pieteikt Latvijas vecmātes titulam "Gada vecmāte 2017". Arī Liepājas Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas vecmāte Ingūna Ķuda ir šī gada desmit finālistu vidū – viņu pieteikusi liepājniece Sandra Plostniece.

"Par labiem notikumiem, cilvēkiem, pieredzēm gribas runāt skaļi un daudz, lai tas labais liels un vēl lielāks top," saka pieteikuma autore. "Viņa dara savu darbu ar pilnīgu atdevi," liepājniece raksturo vecmāti I. Ķudu.

Kad S. Plostniece žurnālā "Mans Mazais" ieraudzījusi konkursu "Gada vecmāte 2017", nedomājot ķērusies pie pieteikuma rakstīšanas. "Mūsu vecmāti Ingūnu Ķudu titulam pieteicām pateicības pēc. Mūsu ģimenē aug trīs bērni, un diviem no viņiem Ingūna bija pirmais satiktais cilvēks šajā pasaulē," stāsta liepājniece. Pirmo reizi I. Ķudas gādībā viņa bērniņu laida pasaulē pirms vienpadsmit gadiem, otro – pirms diviem mēnešiem. "Nekas nav mainījies – Ingūna ir lieliska! Cilvēks ar lieliskām sajūtām, psihologa spējām," klāsta S. Plostniece. "Ingūna, esam dziļi, dziļi tev pateicīgi, ka biji ar mūsu ģimeni, ka biji tieši tāda, kādu tevi cerēju sagaidīt!" S. Plostniece vēlas teikt savai vecmātei.

Žurnāla "Mans Mazais" galvenās redaktores vietniece Zane Strūberga pastāsta, ka uzvarētāju nosaka cilvēku balsojums. Balsot par vienu no desmit finālistēm var "Mans Mazais" lapā portālā facebook.com, spiežot "Like" savas favorītes attēlam speciāli izveidotajā balsošanas galerijā. Atdot balsi par vienu no desmit finālistēm iespējams līdz 30. septembrim, savukārt uzvarētāja tiks nosaukta novembrī.