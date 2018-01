Pirmais simtgadē

Atslēgvārdi liepajas universitāte | ziemas izlaidums

Liepājas Universitātē piektdien, 26. janvārī, notika ziemas izlaidumi Dabas un inženierzinātņu fakultātes, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes un Vadības un sociālo zinātņu fakultātes absolventiem. "Šis ir mūsu pirmais izlaidums Latvijas valsts simtgadē. To nevar vairs pārspēt," uzrunājot absolventus, teica LiepU rektore Dace Markus.

"Dziļi sirdī ir tie bērniņi," atzina pamatizglītības skolotājas diploma saņēmēja Līga Knopkena. Viņas kursabiedrene Anita Aušinska uzskata, ka skolotāja darbam ir jāpatīk: "Tā ir misija – zini, ka tu to vari, esi īstajā vietā un tu to izdarīsi. Tas ir dzīves mērķis un tam ir jāpatīk. Lai to zinātu, noteikti ir jāpastrādā un jāsajūt, kā tas ir, – skolā strādāt ar bērniem. No malas šķiet, ka ir viegli. Bet diendienā tas ir grūti. Bet, kad saņem gandarījumu, ir ļoti laba sajūta." Viņasprāt, Liepājas Universitātē ir zinoši pasniedzēji, kas dod gan teorētiskas, gan praktiski lietojamas zināšanas. Tam piekrīt arī studiju biedrene Karolīna Mueller: "Ļoti laba izglītība, labi pasniedzēji. Zinības arī galvā paliek pēc tam."

Andris Šnipkis studējis Dabas un inženierzinātņu fakultātē, informācijas tehnoloģiju specialitātē. Darbs viņam ir, strādāja jau studiju laikā. "Darbā ir jāmācās uz vietas, bet universitātē ieguvu daudz zināšanu. Arī ekonomikā, kas varbūt nebūtu vistuvāk IT. Šī specialitāte ir ļoti pieprasīta, un ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Varu ieteikt to studēt, taču jābūt labām matemātikas zināšanām." Andris pagaidām nav domājis meklēt darbu ārzemēs. "Iespējams aizbraukt ir vienmēr, bet pagaidām neesmu domājis. Uzskatu, ka šajā nozarē atalgojums arī Latvijā ir atbilstošs ieguldītajam studiju darbam un veltītajam laikam," viņš teica.

Rektore pastāstīja, ka ziemas izlaidums ir atšķirīgs, jo šie ir nepilna laika studenti. "Grupas ir stipri mazākas. Izlaidumi nav tik apjomīgi, bet ir tikpat mīļi. Cilvēki jau strādā, lielākā daļa paši apmaksā savas studijas. Viņi ir sapratuši, ka izglītība ir vērtība. Maģistrantūrā ir ļoti labi, ka jau ir darba pieredze. Bakalauram gan pirmajos kursos nevajadzētu strādāt, bet tā notiek," teica D. Markus.

Ziemas izlaidumos diplomu saņēma seši ekotehnoloģijas maģistri, četri IT maģistri un desmit vadības zinību maģistri. Bakalaura programmas absolvējuši seši pirmsskolas skolotāji, seši mūzikas skolotāji, pieci pamatizglītības skolotāji, seši sociālie darbinieki, kā arī astoņi absolventi apguvuši biznesa un organizācijas vadību un četri – kultūras vadību.