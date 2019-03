Plašākas iespējas palīdzēt

Atslēgvārdi liepājas speciālā internātpamatskola | Cīrulītis | attīstības centrs

Pagājis jau pusgads, kopš Liepājas speciālā internātpamatskola pārdēvēta par Līvupes pamatskolu – attīstības centru. Lai arī nosaukums ir redzamākās pārmaiņas, tas nebūt nav vienīgais, kas mainījies – iestādes darbība kļuvusi plašāka, ir vairāk iespēju palīdzēt un atbalstīt. "Taču, ja jūs jautātu, kas mainījies bērnu ikdienas dzīvē, tad jāsaka, nekas daudz, viņi dzīvo un mācās tāpat kā iepriekš," norāda Līvupes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Sarmīte Sidorova.

Pārmaiņas skārušas arī apgūstamo izglītības programmu klāstu, proti, pēc reorganizācijas skolai pievienota speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis". "Saimnieciskajā ziņā ir izmaiņas, jo nākušas klāt ēkas, līdz ar to vairāk jādarbojas šajā jomā. Tāpat arī pirmsskolas izglītība mums zināmā mērā ir jaunums, tāpēc cenšamies saprast, kā šos audzēkņus iekļaut mūsu ikdienā," stāsta S. Sidorova.

"Attīstības centra statuss mums sniedz iespējas uzrunāt arī citu skolu un bērnudārzu pedagogus, izglītojamo vecākus. Piedāvājam bezmaksas konsultācijas, palīdzību dažādos jautājumos. Mūsu skolā tagad biežāk ir ciemiņi – esam rīkojuši informatīvās dienas un pasākumus gan vecākiem, gan audžuvecākiem par tēmām, kas saistītas ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Piesaistām arī speciālistus, kas var atbildēt uz jautājumiem un palīdzēt ar padomu," stāsta skolas direktora vietniece metodiskajā darbā Līga Jansone.

Līvupes pamatskola jau pirmajā pusgadā sākusi veidot sadarbību ar visām Liepājas izglītības iestādēm, tāpat arī ar apkārtējo novadu skolām un bērnudārziem, lai informētu par tās sniegtajām iespējām. Šeit iespējams veikt agrīno speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem, saņemt konsultācijas un metodisko palīdzību. Tāpat Līvupes pamatskolas speciālisti konsultē vecākus, palīdz izstrādāt individuālus mācību plānus bērniem ar īpašām vajadzībām. Organizētas arī ekskursijas pa skolu, pēc kurām jūtama lielāka interese par tās sniegtajiem pakalpojumiem. "Vislielākā atsaucība pagaidām ir tieši no bērnudārzu pedagogiem, tāpat vecāki mazākos bērnus ved pie logopēda un audiologopēda. Nupat jau arī skolas sāk interesēties – varam piedāvāt psihologa konsultācijas," skaidro L. Jansone.

Viens no priekšnoteikumiem, lai skola kļūtu par attīstības centru, bija arī tāds, ka iestādē jābūt visu līmeņu speciālās izglītības programmām, tas ir, no pirmsskolas līdz profesionālajai izglītībai. "Šobrīd īstenojam divas profesionālās izglītības programmas – sagatavojam koksnes apstrādes darbiniekus un virtuves darbiniekus," pastāsta direktora pienākumu izpildītāja S. Sidorova. "Profesionālajās programmās paliek mācīties mūsu audzēkņi, kuri vēlas apgūt profesiju, bet nekur nav teikts, ka pie mums nevar nākt arī izglītojamie no citām skolām, kas apguvuši kādu no speciālajām programmām. Tādas īsteno gan dažas pilsētas skolas, gan apkārtējo novadu izglītības iestādes.".

