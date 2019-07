Atslēgvārdi liepājas latviešu biedrības nams | rozes | izstāde

5.jūlijā pulksten 13 Liepājas latviešu biedrības namā notiks ziedu izstādes atklāšana, kurā būs eksponētas rožu ziedu kolekcijas no vairākām Latvijas rožu audzētavām, informē biedrības nama pārstāve Amanda Anna Millere.

Nedēļas nogalē no 5. līdz 7.jūlijam biedrības nama telpās notiks otrā rožu ziedu parāde, kurā vienuviet būs eksponētas dažādas Latvijas laikapstākļiem piemērotas rožu šķirnes. Izstādē varēs aplūkot vairāku atpazīstamu rožu audzētāju rožu kolekcijas to skaitā Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “Rozītes” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, kā arī liepājnieka Arņa Bunkas veidotā rožu ziedu kolekcija. Šo izstādes atklāšanu kuplinās Zitas Valkas tematisku deju priekšnesums.

Pēc izstādes atklāšanas apmeklētāji ir aicināti apmeklēt pieredzes bagātās Rundāles pils rožu dārza galvenās speciālistes Dainuvītes Brūveres informatīvi izglītojošu lekciju par rožu audzēšanu un kopšanu.

Pulksten 14.30 sāksies divas meistarklases. Pirmajā meistarklasē cilvēki varēs pulcēties un trenēt roku netradicionālā rožu ziedlapiņu ievārījuma izgatavošanā, kuru vadīs pirtniece Māra Tīmane, kas periodiski jau piecus gadus nodarbojas ar šī ievārījuma pagatavošanu. Jautājot par iemeslu, kādēļ M. Tīmane sāka gatavot šo ievārījumu viņa atzīst: “Man ļoti patīk rozes, tādēļ sāku interesēties par dažādiem rožu pielietojumiem. Sākotnēji izmantoju tos gan mājās, gan pirtī, vēlāk sāku gatavot arī ievārījumu.” Lekcijas laikā meistare mācīs gatavot ievārījumu sākot no rūgto daļu nokniebšanas beidzot ar vārīšanas procesu un personīgām viltībām.

Papildus interesenti varēs piedalīties “Caps” radošajā šokolādes meistarklasē, kurā būs iespējams izgatavot savas personalizētās šokolādes gleznas. Kā ierasts visas sezonas ziedu izstādes, lekcijas un radošās darbnīcas košākas padarīs studijas “Mākslas Pasāža RADI” bērnu gleznotie darbi, kuros šoreiz varēs apskatīt dažādos rožu ziedus.

Rožu ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā apskatāma no 5. līdz 7. jūlijam. Ziedu izstādes un meistarklases Liepājas latviešu biedrības namā ir bez maksas.