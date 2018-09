Pļaus Liepājas ezerā

Atslēgvārdi ezers | pļaušana

Liepājas ezera niedru apaugumu izpļaus Rīgā reģistrēta firma, SIA "Aquastar", kas uzvarējusi Liepājas pašvaldības rīkotajā konkursā par šo darbu.

Iepirkuma procedūra noslēgusies pagājušajā nedēļā, pašlaik tiek sagatavots līgums un tiek aprēķināta precīza izpļaujamā teritorija – pastāstīja pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Aija Štāle, kura vada Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) līdzfinansēto projektu "Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana". Darbu varēs sākt tikai pēc tam, kad līgums būs noslēgts. Pļaut niedres uzņēmums varēs no rudens līdz nākamā gada pavasarim – līdz 2019. gada marta vidum.

Jau vēstīts, ka sākotnēji par projekta līdzekļiem bija paredzēts izpļaut apmēram 50 hektārus ezera apauguma. Tā kā projekta plānotās kopējās izmaksas ir 45,7 tūkstoši eiro (85 procentus finansē LVAF, 15 procentus – pašvaldība), bet "Aquastar" vēlas darbu paveikt par 28,95 tūkstošiem eiro (neskaitot pievienotās vērtības nodokli), redzams, ka veidosies līdzekļu ietaupījums. Vai līdz ar to radīsies iespēja izpļaut lielāku aizaugošā ezera teritoriju vai arī varēs veikt kādu citu darbu, kas kavētu ezera pārpurvošanos, – to pagaidām A. Štāle nevarēja pateikt, jo tas atkarīgs no naudas devēja lēmuma.

Niedres vēlējās pļaut arī trīs citi pretendenti – SIA "Baumaschinen Lettland", SIA "Piekrastei.lv", SIA "SB Transbulk". Šie piedāvājumi bija dārgāki. Visaugstāko summu piedāvāja SIA "Baumaschinen Lettland" – 55 tūkstošus eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Projekta mērķis ir veicināt ezera dabas daudzveidības saglabāšanu, uzlabot ūdens apmaiņu, samazinot eitrofikācijas ietekmi.