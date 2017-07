Atslēgvārdi aļģes | komunālā pārvalde | pludmale

Vairāki lasītāji sūdzas, ka pludmalē, kas jau 16 reizes saņēmusi Zilo karogu, izskalotās jūras aļģes traucē atpūtai. Kāda liepājniece novērojusi, ka par spīti siltajiem laikapstākļiem, peldēt dodas tikai mazi bērni, kam netraucē izskalotās aļģes un to smaka.

"Gar pludmali nav iespējams ne pastaigāties, ne pārvietoties ar velosipēdu, jo traucē biezā aļģu masa, kā arī to radītā smaka. Jau divas nedēļas nekas netiek darīts, lai atvieglotu atpūtnieku iespējas pārvietoties un peldēties. Satiku pludmalē arī tūristus – neviens nesaprot, kā lai tiek pie ūdens."

Liepājnieks Aivis dzīvo tuvu jūrai, tādēļ uz pludmali dodas bieži. Arī viņš ir pamanījis lielo aļģu daudzumu, taču atzīst, ka aļģes vairāk manāmas tuvāk kanālam. "Daudzviet smiltis apskalojušas aļģu masu, tādēļ šķiet, ka izveidojusies saliņa, taču kāpjot uz tās, kājas iestieg. Tiesa, arī tas notika promenādes galā, taču citviet ir manāma Komunālās pārvaldes kustība – kaut kas lietas labā tiek darīts. Un arī smaka reizēm ir, reizēm nav. Tā taču ir daba un ir jāsamierinās, ka visu kontrolēt nespējam."

Liepājas pilsētas pašvaldības Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece skaidro: "Komunālā pārvalde, protams, iespēju robežās šīs aļģes vāc katru gadu, taču aļģu šogad ir ļoti daudz, tādēļ savākšanas darbi tiek organizēti tik apjomīgi, cik iespējams. Tā ir daba – tā tas notiek, un tur nav nekā briesmīga." Aļģes tiek savāktas kaudzēs un izvestas, taču balstoties uz atvēlēto budžetu, reizēm, kad visu daudzumu izvest nav iespējams, tās tiek savāktas kaudzēs, atbrīvojot piekļūšanu pie ūdens.

Pludmalē atrodas arī vairāki bāri un kafejnīcas, kur labprāt uzturas daudz liepājnieku. Pludmales kafejnīcas "Cukurfabrik'" pārstāvis Toms Tubāns neatminas gadījumus, kad kāds no apmeklētājiem būtu sūdzējies par aļģēm, vai to radīto smaku. "Arī paši ejam uz jūru peldēties. Jā – ir nācies brist pāri aļģēm, taču neesmu dzirdējis, ka kādam tas īpaši traucētu. No apmeklētājiem varam dzirdēt, vai ūdens bijis silts vai auksts, taču par pašām aļģēm neviens nesūdzas." Arī viņš novērojis, ka Komunālā pārvalde savu darbu veic regulāri – redzami gan traktori, gan smagās mašīnas, kas veic peldvietu attīrīšanu.