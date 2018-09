Atslēgvārdi pludmale | peldsezona | glābšanas dienests | drošība

Liepājas pludmalē 15.septembra pievakarē tika nolaists Zilais karogs un darbu ir pārtraucis pludmales glābšanas dienests. 2018.gada oficiālā pludmales sezona līdz ar to ir beigusies.

Kā portālam pastāstīja Komunālās pārvaldes sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu spe­ci­ālists Ai­gars Štāls, ir sākusies pludmales inventāra pakāpeniska novākšana.

“Pludmales glābšanas dienesta funkcijas, kas iepriekšējos gados bija Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas kompetencē, kopš 23.maija pārņēma un visu šo peldsezonu veica Komunālā pārvalde,” viņš atgādina.

Un norāda: “Tāpat kā iepriekš, četrus vasaras mēnešus glābšanas dienestā strādāja astoņi glābēji, no kuriem divi - vecākie glābēji. Dežūras abās Zilā karoga pludmalēs (centra un Dienvidrietumu pludmalē) notika ik dienu no pulksten 10 līdz 22, līdz – 15.septembrim. Glābēju komandā strādāja vairāki cilvēki ar pieredzi, taču darbā tika pieņemti arī jauni darbinieki, kuri darba uzdevumus veica pirmo reizi, bet kuru fiziskā sagatavotība un prasmes atbilda glābēju pienākumu veikšanai.”

“Peldvietu novērošana notika, izmantojot videokameras un veicot patrulēšanu no krasta vai no laivas/ūdens motocikla jūrā. Kad bija daudz apmeklētāju, darbs prasīja lielāku koncentrēšanos un prasmes darboties stresa situācijās,” viņš turpina: “Maijā, jūnijā, arī jūlijā ūdens jūrā bija auksts, tāpēc peldētāju skaits nebija liels un ūdenī glābējiem daudz darba nebija. Toties darāmā netrūka krastā. Siltais un skaidrais laiks, kāds visu sezonu pieturējās kopš maija vidus, vilināja saules iedeguma alkstošos, pludmales kafejnīcu apmeklētājus, sportisku aktivitāšu un izklaižu brīvā dabā cienītājus.”

“Liepājas pludmalē šovasar varēja sastapt daudz viesu no ārvalstīm, sevišķi no Lietuvas. Notika festivāls "Summer Sound", starptautiskas sacensības Eiropas jauniešiem vindserfingā un citi plaši sarīkojumi, kas pie jūras pulcināja lielu cilvēku skaitu,” piebilst A.Štāls: “Bieži Glābšanas dienests meklēja noklīdušos bērnus, sniedza vai izsauca medicīnisko palīdzību, no pludmales izraidīja suņu īpašniekus, kas pretēji pilsētas noteikumiem ar četrkājainiem draugiem bija ienākuši zonā, kur dzīvniekus ievest nav atļauts, aizrādīja smēķētājiem.”

Darba apjoms būtiski pieaudzis jūlija beigās un augusta pirmajā pusē, kad jūrā ūdens beidzot iesila līdz komfortablai temperatūrai.

“Bērnu nepieskatīšana un peldēšanās aizlieguma zīmju neievērošana,” divas galvenās problēmas, ar kurām sezonas laikā saskārās glābēji, nosauc glābēju instruktors Ritvars Šenvalds.

Bija daudz peldētāju, kas jūrā devās tad, kad plosījās stiprs vējš, cēlās augsti viļņi, kad ūdenī iet aizliegts, par ko brīdināja pie Glābšanas stacijas paceltais sarkanais karogs. Bieži cilvēki peldēja arī tālāk no krasta nekā atļauj apzīmētā robeža ar bojām. Netrūka tādu, kas veldzi ūdenī sadomāja meklēt iereibuši.

Šovasar pludmalē diemžēl notika viens nelaimes gadījums ar traģiskām sekām, atzīst A.Štāls: “Noslīka pusaugu meitene, kas uz pludmali bija atnākusi ar draudzeni. Jūrā todien bija augsti viļņi, stipras sānu straumes, par aizliegumu iet ūdenī brīdināja sarkanais karogs. Meitenes uz pludmali bija atnākušas bez pieaugušajiem.”

Portāls jau informēja, ka traģiskais negadījums notika 5.augustā. Pusseptiņos vakarā Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājas pludmalē, Pērkones ielas galā, jūrā noslīkusi 2004.gadā dzimusi jauniete.

Liepājas pludmalē, Zilā karoga zonā, kur strādā glābēji, minētais bija pirmais letālais gadījums 16 gadu laikā. Iepriekšējos 15 gadus, kad pludmalē Glābšanas dienesta funkcijas nodrošināja Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki, letālu gadījumu ūdenī nebija.

Komunālās pārvaldes pārstāvis klāsta, ka bez tiešajiem pienākumiem glābēji piedalījušies arī citās aktivitātēs: “Pludmales sezonas laikā notika vairāki pasākumi iedzīvotāju izglītošanai. Glābēji uzņēma bērnu un skolēnu nometņu dalībniekus. Kopumā notika sešas šādas ekskursijas jeb informācijas dienas bērniem līdz 12 gadu vecumam par drošību uz ūdens. Vasarā notika arī 10 nodarbības pašiem glābējiem, kad tika atkārtotas un pilnveidotas prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai sniegtu palīdzību uz ūdens un krastā. Visu sezonu peldvietās bija izvietoti trīs stendi ar informāciju par drošību uz ūdens, par glābēju karogu signālu nozīmi, par kārtību, kas jāievēro apmeklētājiem, par to, kāds ir pludmales zonējums un cita informācija.”

Jūlija sākās arī ilgi gaidītais Glābšanas stacijas ēkas remonts. Līdz ar to pludmalē tika novietoti divu celtnieku konteineri, kuros iekārtoja pagaidu telpas glābšanas dienesta personālam un tehnikai. Glābēji strādāja, rēķinoties ar sadzīviska rakstura pagaidu neērtībām, taču ēkas remonts tiešo pienākumu veikšanu tehniski netraucēja.

Pašā ēkā darbi šobrīd vēl turpinās - atbilstoši SIA “V projekts” būvprojektam tiek atjaunoti pamati, grīdas, nesošās jumta un pārsedžu konstrukcijas, izbūvētas kāpnes uz novērošanas torni, notiek citi darbi, kurus pabeigs šajā rudenī.

“Šajā sezonā ir veikta pludmales drošības risku izvērtēšana. Organizācijas International Life Saving Federation pārstāvis ieradās Liepājā, iepazinās ar situāciju abās peldvietās pie jūras, kā arī Beberliņu peldvietā,” uzsver AŠtāls.

Komunālā pārvalde ir saņēmusi novērtēšanas ziņojumu. Atzinumi, ieteikumi un secinājumi būs pamats, lai varētu argumentēti un konstruktīvi risināt jautājumu par budžeta līdzekļu piešķiršanu glābēju papildu aprīkojuma, inventāra, sakaru un brīdināšanas līdzekļu iegādei un citām vajadzībām.

“Diemžēl tāpat kā iepriekšējos gadus regulāri bija jālabo vai jānovērš pludmales inventāra bojājumi – cieta ne tikai norādes, bet arī soliņi, pārģērbšanās kabīnes, gājēju laipas, atkritumu urnas, tualetes,” atskatu uz aizvadīto peldsezonu pabeidz Komunālās pārvaldes pārstāvis.

Liepājas pludmales Glābšanas dienesta apkopotā statistika par 2018.gada pludmales sezonu:

peldējušies mazgadīgi bērni bez vecāku uzraudzības – 55;

noklīduši/nepieskatīti bērni – 47;

peldējušies reibumā – 59;

peldējušies pie sarkanā karoga/aiz bojām ~165;

izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 7 reizes;

sniegta pirmā medicīniskā palīdzība – 29;

izraidīti īpašnieki ar suņiem no pludmales zonas – 61;

transports pludmalē bez atļaujas – 22 tehnikas vienības.