Politiski represētie varēs saņemt svētku pabalstus

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā, portālu informēja Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Šā gada 14. septembrī Liepājas domes sēdē tika nolemts palielināt šo svētku pabalstu no 30 uz 50 eiro.

Pabalstu politiski represētie, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājā, no 7. novembra varēs saņemt jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Svētku pabalstus politiski represētajām personām piešķir katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā. Liepājā ir aptuveni 440 personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.

Represētie, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar aiziet uz banku, aicināti līdz 27. oktobrim ar aprūpētāju vai pilnvaroto personu palīdzību vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par pabalsta piegādi dzīvesvietā vai tā pārskaitīšanu uz personas norādīto kontu kredītiestādē.

Ja persona nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu var pieprasīt Sociālajā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā, iesniedzot pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus līdz šā gada 10.decembrim.

Iesniegumu par pabalsta piegādi mājās vai pārskaitīšanai uz kontu var iesniegt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā pieņemšanas laikos: pirmdienās no pulksten 14:00 līdz 17:00, otrdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00, ceturtdienās no pulksten 15:00 līdz 18:00, piektdienās no pulksten 14:00 līdz 16:00.