Populāri un reti mīluļi šķirnes suņu izstādē

Atslēgvārdi suņi | suņu izstāde | stadions "Olimpija" | ldzab

Īru vilku suns, ungāru vižļa, pūdelis, angļu bulterjers, dobermanis, Velsas korgijs, bīgls – šīs un vēl daudzas citas suņu šķirnes sestdien bija aplūkojamas izstādē stadionā "Olimpija". Tālākie viesi ceļu līdz Liepājai bija mērojuši no Krievijas, Norvēģijas, Somijas un Polijas. Izstāde turpināsies arī svētdien.

Uz izstādi bija sabraukuši visdažādākā izmēra šķirnes suņi. Visgrūtāk gan klājās garspalvainajiem pārstāvjiem, jo sestdien Liepājā valdīja liels karstums. Gaidot savu kārtu, lai dotos ekspertīzes izstāžu ringos, savus mīluļus saimnieki centās atvēsināt, kā nu mācēja - uz galvām liekot samitrinātas lupatiņas, mudinot uzturēties uzslietās telts ēnā, dodot padzerties vēsu ūdeni.

Starp izstādes dalībniekiem portāls liepajniekiem.lv sastapa liepājnieku Ingu Iļjašenko ar saviem diviem pekiniešiem – Zuzi un Fantu. Zuzei esot gads, bet Fanta tuvojoties divu gadu vecumam. "Man jau no bērnības viņi patīk," vīrietis skaidroja savu patiku pret šo suņu šķirni. Viņš šobrīd ir saimnieks veseliem septiņiem pekiniešiem. "Vispār man šī šķirne ir jau 15 gadus. Tie, kas šobrīd palikuši mājās, aizlaisti pensijā," smaidot skaidroja liepājnieks, kurš izstādēs ar saviem četrkājainajiem draugiem piedaloties regulāri. "Tas viss ir vajadzīgs. Lai varētu tālāk oficiāli pavairot, lai noskaidrotu, vai suns ir pareizs, atbilstoši standartam." Lūgts raksturot pekiniešus, vīrietis sacīja: "Viņi nekad bez vajadzības neries. Nav skaļi, uzbāzīgi. Nav pārāk aktīvi, līdz ar to nav daudz laika jāvelta pastaigām. Vienīgais, - kažoks gan ir jākopj, ja grib piedalīties izstādēs. Ja nē, var vienkārši to apgriezt."

Šķiet, viens no draudzīgākajiem dalībniekiem, ar ko portālam izdevās apsveicināties, bija Emma – angļu bulterjera meitene. "Viņai ir četrarpus mēneši. Aktīva, patīk, ja ar viņu daudz spēlējas. Bezbailīga," dzīvespriecīgo un atvērto astaini raksturoja viņas saimniece Elīna Kreicšteina no Jaunmārupes. "Pirms divām nedēļām bijām Ogrē, šī ir Emmas otrā izstāde. Man angļu bulterjeri pēc rakstura un izskata patīk, tāpēc arī izvēlējos šo šķirni." Vaicāta, kādam cilvēkam šīs šķirnes suņi būs piemēroti, Elīna atteica: "Galvenais aktīvam, atbildīgam, tādam, kurš gribēs ar suni darboties. Sunim ir svarīģa cilvēka klātbūtne. Saimnieks viņam ir viss, - sēdēs klēpī, gulēs blakus uz dīvāna."

Stadionā "Olimpija" suņi ar saviem saimniekiem būs sastopami arī svētdien, 28.jūlijā. Dienas pirmajā pusē noritēs ekspertīzes izstāžu ringos, bet vēlāk pēcpusdienā sekos Liepājas kanisterapijas komandas priekšnesumi un būs konkursi.

Ikgadējo nacionālās šķirnes suņu izstādi organizē Liepājas Dzīvnieku Audzētāju biedrība.