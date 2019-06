Atslēgvārdi dzimtsarakstu nodaļa | laulības | mirušie | statistika | jaundzimušie

Kā liecina Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā apkopotas ziņas par aprīli un maiju, salīdzinot ar šiem pašiem mēnešiem pērn, salaulāto skaits nedaudz palielinājies. Latvijas pilsones labprāt precas ar ārzemniekiem, tajā skaitā ar rumāņiem, krieviem, baltkrieviem u.c.

Nodaļas vadītāja Indra Štāle: "Maijā reģistrējām 38 laulības, aprīlī 32, no kurām 1 notika baznīcā. No 38 pāriem 11 gadījumos līgava un līgavainis precējās pirmo reizi. Maijā ar ārzemniekiem (no Krievijas, Kanādas un Rumānijas) kopdzīvi sāka 4 Latvijas pilsoņi. Aprīlī mūsējie jāvārdu teica Krievijas, Itālijas, Baltkrievijas un Lietuvas pilsoņiem."

Aprīlī un maijā vairākiem bērniem vecāki reģistrēja divus vārdus: Emīls Gustavs, Rihards Reinis, Lūkass Ali, Jānis Dāvis, Marks Tristians, Augusts Levijs, Miks Everts, Līga Nikola, Rēzija Laura, Elizabete Joanna, Miķelis Kalns, Emets Andris, Undīne Natālija, Amēlija Sofija. Par populārākajiem vārdiem kļuvuši: Anna, Evelīna, Sofija, Viktorija un Daniels.

Aktuāla ziņa visiem tiem pāriem, kuri šogad atzīmē savas apaļās kāzu jubilejas, sākot no 50 kopā nodzīvotiem gadiem. Pateicoties pašvaldības atbalstam, novembrī Liepājas Latviešu biedrības namā plānots sarīkojums "Valsis mūža garumā", kas notiks otro reizi. I. Štāle: "Līdz 1. septembrim Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā aicinām pieteikties visas tās ģimenes, kas tieši šogad atzīmē laulības 50., 55., 60., 65. utt. jubileju. Sarīkojums gaviļniekiem un viesiem būs bez maksas."