Precas un šķiras

Atslēgvārdi dzimtsarakstu nodaļa | kāzas | jaundzimušie

Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā apkopota informācija par maiju, kad apprecējās 36 pāri, tas ir, par diviem pāriem mazāk nekā aizvadītā gada maijā. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no tiesas, maijā 19 laulību reģistros izdarīti ieraksti par laulības šķiršanu. Aizvadītajā mēnesī viena Latvijas pilsone teica jāvārdu citas valsts pārstāvim, līgavainis bija no Pakistānas. No trīsdesmit sešiem salaulātajiem pāriem divdesmit trijiem tās bija pirmās laulības. Izsniegtas 103 miršanas un 75 dzimšanas apliecības. Interesanti, ka no Liepājā reģistrētajiem bērniem 47 bija zēni un tikai 28 meitenes.

Gada piektajā mēnesī zēniem trīs reizes dots vārds Gustavs, bet meitenēm populārākie vārdi, kas atkārtojas divas reizes, ir Elizabete un Rebeka. Pie diviem vārdiem tikuši trīs bērni: Emīls Rodrigo, Rūbija Nikola un Sofija Sabrīna.