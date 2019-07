Priecē cēlās lilijas

Atslēgvārdi lilijas | liliju izstāde | biedrības nams

No šodienas Liepājas Latviešu biedrības namā apskatāma liliju ziedu izstāde, kurā aplūkojamas vairāk nekā 100 dažādas šķirnes.

Atklāšanas brīdī krāšņos ziedus aplūkot bija ieradies liels skaits interesentu. Izoldes kundze atklāja, ka ir regulāra ziedu izstāžu apmeklētāja. "Es priecājos, ka tās notiek, un ir tik bagātīgas," sajūsmināti sacīja pensionāre. "Man pašai zeme, dārzs nav, bet uz šīm izstādēm nāku. Patīk ziedu krāsas, redzēt, ko var izaudzēt selekcijas rezultātā, kādi ir sasniegumi." Arī Ilmāra kungs uzskata sevi par puķu mīli. "Skaistums patīk. I’ sievietes, i’ ziedi," viņš smaidot jokoja. "Iegādājos arī ko jaunu, lai papildinātu dārzu." Ziedu izstādes ar savu kundzi liepājnieks apmeklē regulāri: "Rozes, lilijas... Visu, kas tiek izstādīts, to arī skatāmies."

Krāšņo ziedu izstāde biedrības namā veidota sadarbībā ar liliju audzētāju biedrību "Lilium Balticum" un tās ilggadējiem biedriem. Lilijas sarūpējuši Guntis un Ināra Granti no Daugmales, Aivars un Inta Laķi no Ogres, Maruta Mirdza Audare no Liepājas u.c.

Biedrības "Lilium Balticum" valdes priekšsēdētāja un selekcionāre Antra Balode pastāstīja, ka no pašas dārza izstādē ir pārstāves no Āzijas liliju grupas jeb tautā sauktajiem ķeizarkroņiem, trompetlilijas un ziedi no OT grupas. "Cilvēkam šķiet, ko tad šie divi maģiskie burti nozīmē. Tas ir krustojums, kas radīti no austrumlilijām un trompetlilijām, apvienojot abu šo grupu labākās īpašības," skaidroja A.Balode. "Pēdējos gadus cītīgi nodarbojos ar trompetliliju selekciju, tāpēc, kā redzēsiet, izstādē vēl daudzas ir ar numuriem. Tas nozīmē, ka šie eksemplāri ir vienā skaitā, un šobrīd ir liels darbs, jo jāatlasa labākie un jāpavairo, lai varētu, kā saka, laist tautās un piedāvāt interesentiem."

Vaicāta, ar ko krāšņais zieds ir savaldzinājis, A.Balode atteica: "Tas ir mans maizes darbs." Sākotnēji selekcionējusi gladiolas un rozes, bet nu jau ilgus gadus notiek darbs pie lilijām, un šis zieds selekcionāri apbūris. "Katru gadu šī zieda smarža atsauc atmiņā, protams, jaunības dienas un tajā, šķiet, ir kaut kas tik romantisks.

Lilija ir tik daudzveidīga, - ar formu, krāsu, smaržu. Ilgi turas vāzē. Rozi sauc par dārza karalieni, bet izmēros un augumā lilijas zieds tomēr to pārspēj."

Biedrībai "Lilium Balticum", kas šogad atzīmē savas pastāvēšanas 30 gadu jubileju, izstādīšanās Liepājā ir sava veida atgriešanās. "Deviņdesmito gadu sākumā Liepājā izstādes rīkojām regulāri, kad šeit notika Liepājas ziedu svētki. Pēc tam viesojāmies neregulāri. Bet mums patīk šeit būt, patīk Liepājas publika. Jo šeit cilvēkiem patīk audzēt puķes, izstādes ir labi apmeklētas. Tā kā mums ir tikai labas atmiņas."

Izstādes atklāšanas dienā A.Balode vadīja informatīvi izglītojošu lekciju par sīpolpuķu audzēšanu un kopšanu. Bet Baha ziedu terapijas praktiķes – konsultantes Ineses Šakales vadībā varēja piedalīties "Baha ziedu terapijas" meistarklasē.

Liliju ziedu izstāde Liepājas latviešu biedrības namā bezmaksas apskatāma līdz sestdienai, 20.jūlijam, no pulksten 10 līdz 22. Papildus tam audzētāji sniedz padomus ikvienam interesentam liliju kopšanā un ieteikumus kolekcijas veidošanā. Apmeklētāji var iegādāties un pasūtīt liliju sīpolus, kā arī iepazīties ar jaunākajiem katalogiem.