Pusotra simta liepājnieku vienojas velobraucienā

Atslēgvārdi mobilitātes nedēļa | diena bez auto | velobrauciens

Šodien, 16.septembrī, Liepājas ielās vērojams liels skaits velosipēdistu koši oranžos T-kreklos. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību veselīgam un aktīvam dzīvesveidam, Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros notiek tradicionālais tautas velobrauciens “Pilsētā bez auto”.

Reģistrācija dalībai velobraucienam, kā arī brauciena starts notika šim pasākumam jau ierastajā vietā - pie Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas ēkas Rožu ielā 6.

Kā novēroja portāls, par spīti tam, ka šodien pilsētā notiek daudz aktivitāšu, velobrauciens pulcēja ievērojamu riteņbraucēju skaitu – ap pusotra simta dalībnieku. Turklāt visdažādākajos vecumos – gan kungus un dāmas sirmām galvām, gan mazuļus, kuri paši pedāļus mīt vēl nevar.

Kā portālam atzina kundzes labākajos gados Valda Puķe un Elga Renkvica, viņas šajā pasākumā gan piedalās pirmo reizi, taču ar velosipēdu ikdienā brauc daudz. “Mēs esam Optimistu klubā, līdz ar ko veloaktivitātes mums ir bieži,” tā Valda Puķe: “Tas taču ir veselīgi – izkustamies. Vasarās no rītiem agri braucam uz jūru peldēties.” Elga Renkvica piebilst: “Velobraukšana ne tikai ļauj izkustēties, bet arī omu uzlabo.”

“Šajā velobraucienā piedalos jau trešo gadu pēc kārtas,” stāsta Gints Samedovs: “Man patīk braut ar velo, arī ikdienā braucu ar velo. Daudz braucu, vesela grupa piedalījāmies Velovasarā. Tas taču ir forši – šad tad atstāt auto mājās. Viss kopā – izkustēšanās, veselīgs dzīves veids, svaigs gaiss. Un, protams, kopā būšana ar sev līdzīgi domājošajiem.”

Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” filiāli “Liepāja” velobraucienā pārstāv vesela komanda – trīs braši puiši un viņu sporta skolotājs Kārlis Kandevics. Kā portālam pastāstīja skolotājs, viņš ar audzēkņiem šajā velobraucienā piedalās ik gadu, šis varētu būt jau astotais: “Mums patīk šis pasākums.”

Bet Raivo Reņģis ieradies kopā ar ģimeni trijās paaudzēs: “Mēs tā cenšamies ik gadu, vismaz pēdējos sešus. Šodien pat izlaidām nodarbības sporta skolā, neejam uz futbolu, lai varētu piedalīties šajā velobraucienā. Esam te četri – gan bērni Markus un Anete, gan vecaistēvs Ivars. Jo uzskatu ka šī diena ir ar konkrētu mērķi “Pilsēta bez auto”. Tas nozīmē, ka mums viennozīmīgi ir jābūt šeit!”

No Rožu ielas, policijas eskorta pavadībā, dalībnieki devās ceļā. Brauciena, kas ir aptuveni 13 km garš, maršruts veda pa Kuršu ielu, Siena ielu, Malkas ielu, Kungu ielu, Lielo ielu, Jauno ostmalu līdz Brīvības ielai. No Brīvības ielas brauciens turpinās pa veloceliņiem līdz pilsētas robežai. Bet pēc nelielas pauzes brauciens turpinājās pa jaunizveidoto veloceliņu no pilsētas robežas līdz atpūtas vietai “Kuršu vikingu apmetne” Grobiņā, kur velobrauciena dalībnieki varēs nobaudīt zupu un piedalīties jautrās fiziskās aktivitātēs.

Pasākuma noslēgumā, kas plānots ap pieciem pēcpusdienā, ikviens velobrauciena dalībnieks aicināts doties uz Jorena un grupas “Aarzemnieki” koncertu pie tūrisma informācijas centra “iCafe” Grobiņas pilsdrupu pakājē.

Portāls jau informēja, ka Eiropas Mobilitātes nedēļa tiek atzīmēta kopš 2002.gada. Šogad Eiropas mobilitātes nedēļas devīze ir “Pārvietojies gudrāk, dzīvo labāk”.

Tāpat jau ziņots, ka Eiropas Mobilitātes nedēļas pasākumus mūsu pilsētā organizē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalība daļa sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Kuršu vikingu apmetne”.

Eiropas mobilitātes nedēļa tiek organizēta ar mērķi popularizēt ilgtspējīgu mobilitāti, izglītot sabiedrību par alternatīvo transporta līdzekļu pozitīvajiem aspektiem un mudināt iedzīvotājus tos izvēlēties arī kā ikdienas pārvietošanās līdzekļus.