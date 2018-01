Atslēgvārdi pūt, vējiņi! | koncertdārzs | projekts

Seši pretendenti iesnieguši savus piedāvājumus koncertdārza "Pūt, vējiņi!" pārbūves projektu un autoruzraudzības konkursā. Viņu piedāvājumu aploksnes atvērtas pagājušajā nedēļā, un tagad Liepājas domes Iepirkumu komisija tos izskata.

Zemāko cenu, 89 000 eiro, piedāvā SIA "Livland Group", šai firmai seko SIA "Modus-R", kas sola darbus paveikt par 89 830 eiro. Vēl starp pretendentiem ir SIA "Rem Pro" ar darbu cenu 97 388 eiro, piegādātāju apvienība SIA "Būvdizains" un SIA "Jura Voicehoviča projektēšanas birojs", kas piedāvā cenu 120 600 eiro, un SIA "Arhitektu birojs Krasts", kas vēlētos par projektu saņemt 144 550 eiro. Savukārt visdārgākais ir SIA "Virtu" piedāvājums – 213 600 eiro.

Iepriekš jau ziņots, ka šis ir atkārtots pašvaldības mēģinājums iegūt tādu koncertestrādes projektu, kura realizēšana iekļautos pilsētas finansiālajās iespējās. Andra Kokina agrākā iecere estrādi "Pūt, vējiņi!" pārbūvēt pilnībā tagad reducējusies līdz tās sakārtošanai "tajā pašā formveidā, kā tas ir, 70. gadu arhitektūras paraugs" – skaidro pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns. "Nebūs jauns telpas risinājums, būs tikai kvalitatīvāks. Būs labāka akustika, ērtāks iekārtojums, pārredzamāka skatuve."

Projektētājiem, kuri iegūs pašvaldības pasūtījumu, būs jāņem vērā arhitekta Agra Padēļa-Līna izstrādātās vadlīnijas "Pūt, vējiņu!" pārveidei. Viens no būtiskiem jauninājumiem – estrādes tā sauktā dārza daļa, kurā lielākos pasākumos notiek tirdzniecība un ēdināšana, vairs nebūs pastāvīgi slēgta teritorija, bet gan labiekārtota, atjaunota Jūrmalas parka daļa, kuru varēs norobežot atsevišķiem sarīkojumiem pēc nepieciešamības, un vairs nebūs tā, ka šī koncertdārza daļa stāv neizmantota. Kopā labiekārtojamās teritorijas apjoms ir apmēram 9000 kvadrātmetru, bet pārbūvējamās ēkas platība – 1221 kvadrātmetrs. Jaunajā projektā netiks risināts modernais Peldu ielas savienojums no vides objekta "Bungas" līdz Jūrmalas parka veloceliņam – šāds savienojums, muzikālā taka – bija iecerēta vērienīgajā A. Kokina iecerē. Projekta realizācijai jāparedz atsevišķas kārtas, lai pašvaldība varētu izvēlēties risinājumus atkarībā no pieejamā finansējuma.

Pilsētas galvenais arhitekts rēķinās, ka šogad varētu notikt "Pūt, vējiņu!" projektēšana, bet 2019. gadā – būvniecība.