Atslēgvārdi pilsētvide | satiksme | sastrēgumi | rallijs | pulvera iela | brīvības iela

Sakarā ar to, ka Pulvera iela ir pārvērsta par šīs nedēļas nogalē notiekošā autorallija servisa parku, šodien, 4.oktobrī, darba dienas izskaņā veidojās sastrēgumi, iebraucot Liepājā no Grobiņas puses, kā arī izbraucot no Brīvības ielas uz autoceļu A9, pārliecinājās portāls. Par to gan portālam, gan sociālajos tīklos nemitīgi ziņo braucēji.