Atslēgvārdi mediķi | protesta akcija | teritoriāla reforma | saeima

Ar administratīvi teritoriālo reformu neapmierinātie, kuri sākotnēji pulcējās pie Bastejkalna, vēlāk devās gājienā uz Saeimu, pie kuras saplūda kopā ar mediķu piketa dalībniekiem, veidojot vairāku tūkstošu ļaužu kuplu protestētāju masu, novēroja aģentūra LETA.

Kā novēroja LETA, ap plkst.9.30 pie parlamenta ēkas bija pulcējušies vismaz 2000 cilvēku, bet aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka saskaņā ar policijas aplēsēm abas akcijas kopumā varētu būt pulcējušas ap 5000 cilvēku.

Sākotnēji ar protestu pie Saeimas dominēja mediķi, kuri savu akciju sāka agrāk, bet pēc tam viņi pamazām izklīda, ļaujot savu vietu ieņemt ar reģionālo reformu neapmierinātajiem.

Protestētāji no Alsungas novada arī padomājuši par otra piketa dalībniekiem - viņi mediķiem atveduši maizes klaipu un zeķes, "lai būtu spēks cīnīties," novēroja LETA.

Mediķi pie Saeimas skandē "Latvijai būt!". Tāpat no klātesošajiem izskanēja saukļi "Atlaist Saeimu!" un tika saukts ārā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Tikmēr teritoriālās reformas protesta akcijas dalībnieces - "Suitu sievas" - apdziedāja Saeimu.

Kā novēroja LETA, uz protestēt pret iecerēto reģionālo reformu pie parlamenta ieradušies dažādu paaudžu pārstāvji no no Rūjienas, Alojas, Salacgrīvas, Kandavas, Alsungas, Baltinavas un citiem novadiem. Piemēram, no Latvijas mazākā - Baltinavas - novada ieradušies 14 cilvēki, no Rūjienas novada atbraukuši aptuveni 60 piketētāji, bet no Kandavas - ap 80. Starp piketētājiem ir arī pašvaldību darbinieki un uzņēmēji.

Reformas pretinieku plakātos norādīts, ka reformas rezultātā iztukšosies lauki, tiek skandēts "Dzimtenei būt!" un citi saukļi, kā arī spēlētas dūdas.

Starp protestētājiem ir arī Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins (Vidzemes partija), Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda (LZS) un Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.

Kā ziņots, reģionālās reformas pretinieku protesta akcijas mērķis ir paust neapmierinātību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iecerēto un valdībā jau atbalstīto administratīvi administratīvi teritoriālo reformu, aģentūru LETA informēja Latvijas Zaļās partijas pārstāve Līga Bulmeistere.

Protesta akcija notiek vienā dienā ar veselības aprūpes jomas darbinieku piketu, kurā viņi iestājas pret mediķu atalgojuma palielināšanu mazāk apmērā nekā iepriekš solīts.

Kā ziņots, VARAM izstrādātais likumprojekts paredz reģionālās reformas modeli ar 39 pašvaldībām pašreizējo 119 pašvaldību vietā.