Reģistrācija ļauj ātrāk atrast zagļus

Atslēgvārdi csdd | velosipēdu reģistrācija | policijā | zādzība

Latvijā velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, un bieži vien cilvēki savus dzelzs rumakus nereģistrē, kaut arī Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) to var izdarīt, samaksājot vien dažus eiro. "Cilvēku aktīvāka velosipēdu reģistrācija krietni vien atvieglotu policijas darbu zādzību gadījumā un ļautu ātrāk tikt uz pēdām to zagļiem," teica Valsts policijas pārstāve Vita Vīlistere.

Pērnā gada statistika rāda, ka valstī kopumā nozagti gandrīz 2000 velosipēdu, un skaitļi būtiski nav mainījušies pēdējos trīs gadus. Kurzemē pagājušajā gadā garnadži pamanījušies nočiept 221 riteni. Velosipēdi zagti no dažādām vietām – kāpņu telpām, velonovietnēm un pat balkoniem. Policijas darbinieki novērojuši, ka liela daļa īpašnieku pat nav varējuši konkrēti pateikt, kādā krāsā ir viņu braucamrīks. Skaidrs, ka tādos gadījumos meklēšana ir apgrūtinoša. Viens no veidiem, kā atvieglotu sava velosipēda atrašanu, ir tā reģistrācija. Tiesa, līdz šim cilvēki nav bijuši pārāk naski šajā ziņā. Policijas veiktajā aptaujā visbiežāk aizbildinājušies ar laika trūkumu, kas viņiem neļauj reģistrēt velosipēdu, kā arī slinkumu.

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja CSDD Liepājas nodaļas priekšnieks Gvido Ķirsons: "Šogad kopumā Liepājā reģistrēti 78 velosipēdi. Domāju, ka ir loģiski jebkuru citu braukšanas līdzekli, reģistrēt CSDD, jo tā tomēr ir sava veida aizsardzība pret zādzībām. Ja cilvēks var iegādāties velosipēdu par simts eiro un vairāk, tad arī reģistrācijai nauda atradīsies, kas ir nieka 3,17 eiro ar uzlīmi un 2,23 eiro bez tās," sacīja G. Ķirsons. Velosipēdus reģistrēt iespējams CSDD nodaļā, interneta mājaslapā, kā arī mobilajā aplikācijā.

Valsts policijas pārstāve Vita Vīlistere laikrakstam savukārt atzina, ka, statistikā raugoties, jūlijs un augusts esot tie karstākie mēneši, kad konstatētas velosipēdu zādzības. "Ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad policijā vēršas cilvēki ar iesniegumiem, ka viņiem nozagti riteņi, taču bieži vien īpašniekiem nav nekādi braucamrīka dokumenti un fotogrāfijas, kurā redzams velosipēds. Tad mums nav ne mazākā pavediena, kā riteni meklēt. Tāpēc ir svarīgi to reģistrēt CSDD, kur būtu atrodama visa nepieciešamā informācija par braucamrīku, turklāt šajā reģistrā ir iespējams pievienot arī trīs riteņa fotogrāfijas. Protams, zaglis velosipēdu var pārkrāsot, saskrāpēt reģistrācijas numuru, vai arī noplēst reģistrācijas uzlīmi, taču to var viegli pamanīt," pastāsta V. Vīlistere, uzsverot, ka riteņa īpašniekam zādzības gadījumā noteikti vajadzētu informēt arī CSDD. Tāpat viņa piebilda, ka bieži vien zagļi, ieraugot reģistrācijas uzlīmi uz velosipēda, tomēr padomājot, ka, piemēram, šāda velosipēda pārdošana varētu būt ķēpīgāka. Turklāt cilvēks, iegādājoties zagtu velosipēdu, kurš bijis reģistrēts, to vairs atkārtoti reģistrēt nevar.