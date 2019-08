Reida laikā kontrolieriem nācās uzklausīt visdažādākās cilvēku atrunas, kādēļ neesot iegādāta braukšanas biļete. Kāds jaunietis, lai izvairītos no 30 eiro līgumsoda, pat mēģināja aizņemties vienu eiro no apkārtējiem, jo tieši tik viņam pietrūka, lai sodu varētu samaksāt uz vietas (10 eiro). Neviens gan uz šādu aicinājumu neatsaucās.

Pagājušā nedēļā Krūmu ielā notika "Liepājas sabiedriskā transporta" (LST) organizēts reids kopā ar Liepājas pilsētas Pašvaldības policiju, lai pārbaudītu pasažieru godaprātu, un attiecīgi sodīt tos, kas par sniegto pakalpojumu nemaksā. Tādu cilvēku izrādījās visai daudz – divu stundu laikā izsēdināti aptuveni 30 bezbiļetnieku.

LST pieredzējusī kontroliere Inga Treilība atzina, ka tā esot Liepājas sabiedriskā transporta ikdiena, ka daļa pasažieru, ieraugot formās tērptos LST darbiniekus, vai nu tūlīt pēc autobusa apstāšanās lec ārā vai arī izkompostrē braukšanas talonus.

Veicot reidu Krūmu ielā, kad tiek piesaistīti arī Pašvaldības policijas darbinieki, bezbiļetniekiem no soda vairs nav tik vienkārši izsprukt, jo autobusi tika apturēti starp pieturām. Tiesa, arī tad daži potenciālie zaķi pamanījās izsprukt, proti, viens no autobusa vadītājiem apjuka un atvēra visas durvis, tādējādi ļaujot bezbiļetniekiem izkļūt no transportlīdzekļa bez pārbaudes. Piemēram, divi jaunieši nekavējoties izleca ārā un devās katrs uz savu pusi it kā nekas nebūtu bijis. Neviens viņus aizturēt arī necentās.

Ar policijas darbinieku līdzdalību kontroles darbinieki divu stundu laikā pārbaudīja vismaz 20 dažādu maršrutu autobusus. Ja sākumā šķita, ka Liepājā bezbiļetnieku nemaz nav tik daudz, tad ar katru nākamo pārbaudi zaķu skaits pieauga. Lielākoties tie bija skolas vecuma bērni vai jaunieši, kā arī klaidoņi alkohola reibumā.

"Tieši bērni un jaunieši ir tie, kas visbiežāk brauc bez biļetes. Tagad vēl ir brīvlaiks, bet kad sāksies skola, tad to skaits tikai pieaugs. Arī nesen notikušā festivāla "Summer Sound" laikā šis fakts apstiprinājās. Sastādījām daudz līgumsodu, īpaši jau pēc festivāla beigām. Laikam visa nauda bija iztērēta un biļetei vairs nebija palicis," pastāsta viens no kontroles darbiniekiem Guntis Kārkliņš, kurš piecus gadus LST veic šo pienākumu.

Kamēr LST kontrolieri bezbiļetniekiem rakstīja līgumsodus (30 eiro), laikraksts aprunājās ar vairākiem pasažieriem, kuri bija sagrēkojušies. Piemēram, viens no aizturētajiem jauniešiem atzina: "Biļeti nepirku, jo domāju, ka kontrole nebūs. Kaut kā taču nauda jāietaupa," teica puisis. Uzzinot naudas soda apmēru, viņš izteicās, ka 30 eiro jau neesot liela nauda. Divu stundu laikā dzirdējām visdažādākos aizbildinājumus, sākot jau ar klasiskajiem – aizmirsu izspiest, maks palika mājās un beidzot ar kāda klaidoņa teikto: "Es tikai divas pieturas gribēju pabraukt."

