Remontdarbi ilgs visu vasaru

Atslēgvārdi šoseja | rekonstrukcija

Sākušies būvdarbi uz valsts galvenā autoceļa Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava). Te 17 kilometru garā posmā no Pērkones līdz Sīklesciemam notiks seguma atjaunošana. Darbus veic SIA "CTB". "Šorīt, iebraucot Liepājā, pamanīju, ka izliktas zīmes un sākas darbi. Tas bija pārsteigums, iepriekš neko nezināju," vakar teica pie luksofora rindā gaidošā autovadītāja Anita, kura tagad gribēja izbraukt no pilsētas.

Būvdarbi uzsākti 11. jūnijā, taču satiksmes ierobežojumi autovadītājus sāka aizkavēt 13. jūnijā. Pusdienlaikā automašīnas, kas brauca ārā no Liepājas Nīcas virzienā, bija izveidojušas pamatīgu sastrēgumu vēl pilsētas teritorijā Klaipēdas un Zirņu ielā. Kravas mikroautobusa vadītājs Mārtiņš, kam šajā maršrutā jābrauc katru dienu, stāstīja, ka par gaidāmajiem remontdarbiem esot zinājis: "Manu darbu tie noteikti ietekmēs, ceļā būs jāpavada vairāk laika. Pagaidām nevaru pateikt, cik ilga būs gaidīšana, jo satiksme ierobežota pirmo dienu." Viņš atzīmēja, ka luksofori neesot pareizi noregulēti. "Posms ir tikai simts metri, bet pārāk ilgi jāgaida."

SIA "CTB" atbildīgais būvdarbu vadītājs Matīss Horna "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka ceļa rekonstrukcijas darbi ilgs līdz septembrim. "Paredzēts nofrēzēt asfaltu un uzklāt divas jaunas kārtas. Strādāšanas ziņā ir vienkāršāk, ka nav jāveic pilna rekonstrukcija, taču visam ir savi plusi un mīnusi," viņš teica. Iepriekš VAS "Latvijas Valsts ceļi" informēja, ka būvdarbi šajā posmā sāksies ne vēlāk kā 1. jūnijā. Ar ko saistīta aizkavēšanās? M. Horna skaidroja, ka bijušas problēmas ar būvuzraudzību, jo izsludinātajā konkursā neviens nepieteicās veikt šīs funkcijas un nācās rīkot papildu konkursu. "Darbu izpildes laiks nesamazinās, nobīdās termiņi. Bija plānots pabeigt rekonstrukciju augustā, tagad ir septembris."

Ceļa posma no 10,4. līdz 27,3. kilometram rekonstrukcijas plānotās izmaksas ir 3,5 miljoni eiro, kas piešķirti no valsts budžeta. Tiks veikta segumu izlīdzinošā frēzēšana, asfalta ieklāšana divās kārtās un autobusa pieturu atjaunošana. Sakārtos arī tiltu pār Toseli – demontēs vecās margas, uzbūvēs betona barjeras un atjaunos segumu.

Uzziņai

Citi lielākie satiksmes ierobežojumi Kurzemē

* Uz Klaipēdas šosejas (A11) posmā no Rucavas līdz Lietuvas robežai ir četri līdz pieci luksoforu posmi, un tie prasa pusstundu ceļā.

* Uz Liepājas šosejas (A9) aiz Saldus Liepājas virzienā ir četri luksoforu posmi, kas prasa nepilnu pusstundu ceļā.

* Uz autoceļa Ventspils–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei aktīvo būvdarbu laikā ir līdz sešiem luksoforu posmiem, kas prasa stundu ceļā.

* Uz autoceļa Ezere–Embūte–Grobiņa (P106) posmā no Ezeres līdz Liepiņām pa dienu ir līdz trīs luksoforu posmiem un arī pusstunda jāpavada ceļā.

Avots: Latvijas Valsts ceļi

