Roberts Klēpis: Nekad nebija rāmi

Foto: No personīgā arhīva

Atslēgvārdi gada liepājnieki | balva | roberts klēpis

Liepājas apbalvojumu konsultatīvā padome izvērtējusi iesniegtās Goda un Gada liepājnieku anketas un izraudzījusies titula “Gada liepājnieks 2018” TOP 15 – cilvēkus, kuru darbi un sasniegumi aizvadītajā gadā Liepājā bijuši īpaši pamanāmi.

Visus 15 titula "Gada liepājnieks" ieguvējus un titula "Goda liepājnieks" saņēmēju sveiks Liepājas dzimšanas dienā, 18.martā, koncertzāles "Lielais dzintars" lielajā zālē, bet portālā liepajniekiem.lv iepazīsimies ar visiem laureātiem.

Starp 15 gada liepājniekiem ir arī biedrības un komandas "RAVE team" dibinātājs, treneris Roberts Klēpis. Viņš apbalvojumu saņēmis par jauniešu sagatavošanu 2018. gada BMX Pasaules kausu izcīņas posmos.

Roberts atzīst, ka 2018.gads viņa dzīvē bijis visai ražens. "Mēs uzzinājām par daudzām sacensībām, olimpiskās atlases norisi un citiem būtiskiem notikumiem. Bet, protams, pats spilgtākais bija mirklis, kad uzzinājām, ka Patriks Vīksna dosies uz Jaunatnes olimpiskajām spēlēm un Latvijai tur ir vieta!" atminas treneris.

"Bet pagājušajā gadā vispār ieguldījām milzīgu darbu tieši jauniešos. Ar to mēs gadu sākām – ar jaunu programmu, jaunu skatu uz to, ko vēlamies sasniegt, kur gribam nonākt... Sākot ar to, arī viss gads tā izvērsās. Tas bija tāds rāviens, ka pat gada beigās vēl nevarējām īsti aptvert, kas tik nav noticis."

Viņaprāt, 2018.gads bijis būtisks arī Liepājas izcelšanai kartē. "Visu gadu tika runāts par Pasaules kausa posma rīkošanu tieši pie mums Liepājā. Bija mēģinājumi iesaistīties, piesaistīt citus, lai tas notiktu. Kaut arī galu galā viss nesanāca tā, kā gribētos, jebkurā gadījumā tā bija milzīga pieredze ar tik pat milzīgu darbu, kas ieguldīts, kaut tāpēc, lai par sevi visu laiku atgādinātu un darītu visu iespējamo, lai plānus realizētu."

Savukārt gada beigās komanda baudījusi darba augļus – sportiskos rezultātus. Patriks Jaunatnes olimpiādē Buenosairesā finālā parādīja izcilu sniegumu un izcīnīja trešo vietu puišu konkurencē. "Bija lepnums, ka ne vien latvietis, bet tieši liepājnieks ir aizbraucis uz tik nozīmīgu pasaules mēroga pasākumu!" Taču “RAVE team” dalībnieks Ernests Zebolds guva lieliskus panākumus Pasaules Kausa posmā.

Arī emocionālā ziņā Roberta gads bijis krāšņs. "Tie gadi, kurus atceramies vislabāk, ir pilni kontrastiem. 2018.gadā bija gan pozitīvas, gan negatīvas sajūtas. Galvenais, ko varu teikt – nekad nebija rāmi! Tas bija skrējiens no augšas uz leju, no lejas uz augšu – ļoti emocionāls, taču kopumā noteikti pozitīvs un iespaidīgs gads!"