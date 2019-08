Robežsargi piedalās skrējienā apkārt Latvijas robežai

Atslēgvārdi valsts robežsardze | simtgade | skrējiens

Vakarrīt pie Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes 1.kategorijas dienesta ēkas Zemnieku ielā Liepājā tika dots starts Valsts robežsardzes simtgadei veltītā skrējiena turpinājumam apkārt Latvijas robežai, kas norit nedēļas garumā un tajā kopumā piedalās vairāki tūkstoši cilvēku no visas Latvijas, tai skaitā no Liepājas un apkārt esošajiem novadiem. Ar iedegtu simbolisko lāpu skrējēju grupas priekšgalā mūsu robežsargi un viņu sadarbības partneri savu distanci veica vairākos posmos.

Simboliskā lāpa Liepājā no Ventspils tika nogādāta jau dienu iepriekš ar Valsts robežsardzes kuģi "Rānda". Liepājas ostā laikraksts aprunājās ar Ventspils pārvaldes, Kurzemes 1. kategorijas dienesta priekšnieku pulkvežleitnantu Mairi Plūksnu, kā arī viņa vietnieku Sandri Balinski. "Šādi mēs godinām pašaizliedzīgos robežsargus, kā arī citus Latvijas brīvības cīnītājus, kuri cīnījās par Latvijas valsts neatkarību un krita aizstāvot Latviju no iebrucējiem. Skrējiens sākās pirmdien Rīgā, Brāļu kapos – atklāšanas pasākumā divas ceļojošās lāpas tika aizdegtas no Mūžīgās uguns un nodotas iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam un Valsts robežsardzes priekšniekam Guntim Pujātam, kuri pirmie uzsāka skrējienu. Viena no lāpām devās Ainažu, otra Kolkas virzienā," pastāsta S. Balinskis. Skrējiena ceļš ir cieši saistīts ar akcijas "Apskauj Latviju" stādīto ozolu maršrutu, kas simboliski parāda, ka tas ir kā apliecinājums vīriem stipriem kā ozoliem, kuri nesatricināmi stāvēja brīvības sardzē pat visbezcerīgākajos brīžos. Izskrienot maršrutu šodien lāpas atgriezās Rīgā, Brāļu kapos.

"Skrējiena laikā paredzēti vairāki pieturas punkti – Nīcā, Rucavā, Priekulē un Gramzdā, kur paredzēti arī pasākumi ar pašvaldību pārstāvju piedalīšanos. Ja Liepājā mēs startēsim ap 20 cilvēku sastāvā – skries ne tikai robežsargi, bet arī zemessargi, jaunsargi un muitas darbinieki, tad skrējiena laikā mums pievienosies vēl vairāki dalībnieki. Garākā distance no mums veicamajiem posmiem būs no 11 kilometri – no Gramzdas līdz Priekulei," sacīja M.Plūksna.

Īsi pirms skrējiena starta laikraksts aprunājās ar vairākiem tā dalībniekiem. Robežsargs Toms Gertsons atzina, ka ar distances pieveikšanu grūtībām nevajadzētu būt, jo viņš, tāpat kā pārējie kolēģi, uztur sevi labā fiziskā formā un to pieprasot arī dienests. Tikmēr Dace Siliņa izteicās, ka itin bieži brīvajā laikā skrien pa pludmali un viņai nebūšot grūti paveikt šo uzdevumu arī formas tērpā, bez sporta apaviem. "Mēs taču prezentējam savu dienestu, tāpēc, manuprāt, ir loģiski, ka esam formās," teica D.Siliņa. Distancē devās arī Valsts robežsardzes tuvākie sadarbības partneri. "Ikdienā ar robežsardzi strādājam kopā, tādēļ arī šodien esam šeit," uzsver muitas darbiniece Diāna Alseika, kurai garāku distanču skriešana neesot sveša, jo viņa piedalījusies pusmaratonos un citās līdzīgās sacensības.