Roņi, baļķi un makšķernieki

Makšķernieki jau ir atkoduši to, ka patruļdienests ostas akvatoriju kontrolē divas reizes dienā. Tāpēc bieži pārkāpējus izdodas pieķert ārpuskārtas izbraucienos. Attēlā viena no trim patruļdienesta maiņām – Dainis Ķemeris (priekšplānā) un Andris Zālītis.

Atslēgvārdi ūdens patruļdienests | liepājas osta | makšķernieki

Liepājas ostas Ūdens patruļdienests sevi ir attaisnojis, vērtē apsardzes kompānijas "G4S" Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas objektu vadītājs Vilnis Ēķis un SEZ Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs Kaspars Poņemeckis. Gada laikā, kopš dienests darbojas, nācies audzināt ne tikai makšķerniekus, bet arī iesaistīties vides piesārņojuma novēršanā un cilvēku meklēšanā.

K. Poņemeckis norāda, ka tagad kārtība ostā ir lielāka, turklāt ne tikai kuģošanas drošības, bet arī aizsardzības ziņā. "Tagad jebkurā brīdī varam kontrolēt to, vai ostas piestātnēs nepiederošas personas nenokļūst arī no ūdens puses," viņš atzīmē.

"Darāmā ir pietiekami daudz, lielākoties problēmas ir ar makšķerniekiem. Liepājas ostas kapteiņa dienests mums vairākkārt lūdzis palīdzību atbrīvot kuģu ceļus no makšķerniekiem, kas neievēro noteikumus un makšķerē neatļautās vietās. Preventīvo darbu veicam arī ar tiem makšķerniekiem, kuri grēko, neizmantojot glābšanas vesti," pastāsta V. Ēķis, minot kādu savdabīgu gadījumu, kad kādā laivā bijis pieaugušais kopā ar bērnu. Vīrietis glābšanas vesti bija uzvilcis, taču par bērna drošību parūpējies nebija.

"Nu jau situācija ir uzlabojusies. Pirmajā gadā mums gāja grūti, patruļekipāža bija kaut kas jauns, taču tagad daudzi zina, kas mēs tādi esam, un klausa mūsu aizrādījumiem. Taču nav tā, ka ostas akvatorija makšķerniekiem ir slēgta – ir speciāli iezīmētas trīs vietas, kur ar laivām drīkst atrasties."

Makšķernieku pieplūdums ostā esot sezonāls. Viens no aktīvākajiem copes laikiem ostas akvatorijā esot tieši šobrīd – makšķerniekus no Lietuvas uz Liepāju atvilinot zandarti. Un tieši lietuvieši esot visbiežākie pārkāpēji, kuri nereti ostā iepeldot arī ar peldlīdzekļiem, ko tikai nosacīti varot dēvēt par laivām. "Nopērk piepūšamu pūsli un ar to dodas makšķerēt. Arī tādi skati ir bijuši, tāpēc esam aizrādījuši par to, ka šis nav piemērots peldlīdzeklis tam, lai atrastos ostas akvatorijā," norāda "G4S" pārstāvis, piebilstot, ka vietējie iedzīvotāji ir daudz paklausīgāki par kaimiņiem.

Patrulēšana ostā notiek divas reizes dienā, taču dažkārt "G4S" darbinieki dodas arī ārkārtas braucienos. "Jo visi jau zina, ka mēs patrulējam divas reizes dienā. Un nereti ir tā, ka mēs izbraucam un abās reizēs redzam, ka visi laivās rātni makšķerē vietās, kur tas atļauts. Bet pēc stundas, atbraucot trešo reizi, konstatējam, ka laivas nostājušās kuģu ceļos."

Citās Latvijas ostās, izņemot Rīgu, kur darbojas Ūdens policija, šāda patruļdienesta neesot. "Esam pirmā apsardzes kompānija, kas sniedz šādus pakalpojumus," norāda "G4S" SEZ objektu vadītājs.

Patruļdienesta darbs ir preventīvs – ja kādu pārkāpēju nepieciešams sodīt, tad apsardzes kompānijas pārstāvji piesaista Valsts policiju vai Robežsardzi.

Sadarbojas ar lidostu

Ikdienā patruļdienesta vīri atbrīvo ostas akvatoriju arī no peldošajiem priekšmetiem, piemēram, papīrmalkas baļķiem, kas pārkraušanas procesā pārkrituši pār kuģa bortu. Tad šo baļķi piekabina pie laivas, aizvelk uz krastu, kur to ar speciālu tehniku izceļ no ostas. "Jo peldošs baļķis ostas akvatorijā var būt bīstams. Ja kāds tam uzbrauc virsū ar ātrgaitas motorlaivu, tad iznākums var būt bēdīgs," paskaidro SEZ objektu vadītājs.

Tāpat ostas akvatoriju atbrīvo arī no beigtiem roņiem. Šogad nācies nogādāt krastā trīs bojā gājušus roņus.

"Iesaistāmies arī vides piesārņojuma likvidēšanas darbos – uz notikuma vietu esam nogādājuši cilvēkus ar absorbentiem, arī paši esam līdzdarbojušies bonu izlikšanā, lai novērstu piesārņojuma izplatīšanos," pauž V. Ēķis.

Ostas patruļdienestam izveidojusies sadarbība arī ar Valsts policiju pazudušu cilvēku meklēšanā. Jūlijā, meklējot pazudušo zēnu Ivanu Berladinu, patruļdienests pārmeklējis Karostas kanālu, savukārt pirms neilga laika ostas akvatorijā un Liepājas ezerā meklēta sirmgalve Staņislava Ivanova, kura 22. augustā bija izgājusi no savas dzīvesvietas un pazuda.

Vienā patruļdienesta maiņā strādā divi "G4S" pārstāvji. Dienesta darbinieki šogad izgājuši apmācības un tagad ir sertificēti pludmales glābēji, kas ir sagatavoti palīdzības sniegšanai gan krastā, gan arī ūdenī.

"Bez mūsu patruļlaivas Liepājas lidosta nebūtu ieguvusi sertifikātu, jo tai ārkārtas situācijās ir jānodrošina cilvēku glābšana arī Liepājas ezerā, kas ir līdzās lidlaukam," uzsver K. Poņemeckis.

Iesaistīties šajos glābšanas darbos patruļdienests esot gatavs jebkurā brīdī neatkarīgi no gadalaika. "Tomēr ceru, ka tas nekad nebūs nepieciešams," nosaka V. Ēķis.