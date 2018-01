Atslēgvārdi Roņu iela | pārbūve

Liepājas pašvaldība sākusi gatavot dokumentāciju Roņu ielas pārbūvei, vienlaikus paredzot arī izveidot no tās "sakārtotu izeju līdz jūrai" – pastāstīja pilsētas Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

Tādēļ decembrī pilsētas dome samazināja potenciālajam kūrorta attīstītājam SIA "Amberstone Hotels" iznomātā zemesgabala platību Zvejnieku alejā 11a par 2906 kvadrātmetriem jeb par to daļu, kas atrodas pretī īpašumam Zvejnieku alejā 11b, akciju sabiedrības "Kursa" klubam, un kas nepieciešama publisku autostāvvietu izbūvei. Īstenojot projektu "Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā, Liepājā, I kārta", pašvaldība gatavojas rekonstruēt Roņu ielu visā garumā, tas ir, apmēram 580 metrus, un izbūvēt ielas pagarinājumu līdz kāpai 200 metru joslā, izveidot izbrauktuvi uz jūru, cietā seguma celiņu un stāvlaukumu pašreizējā laukuma vietā, ierīkot stacionāru publisko tualeti, izvietot konteinertipa tualetes un dušas, saliekamas koka seguma platformas 400 kvadrātmetru platībā "sezonālo pakalpojumu sniegšanai".

Pašvaldība attīstīs ielu, kuras sakārtošanai "ir pieprasījums no komersantiem, kuri attīstās, no "Kursas" līdz "Roņu 6", "PK Invest" un "Kolumbijas"", minēja M. Ābols. Vienlaikus Roņu ielas labiekārtošana savā veidā būs ostmalas promenādes turpinājums līdz jūrmalai. Savukārt ielas pagarinājuma izbūve atbilst pludmales tematiskā plānojuma mērķiem, skaidroja Attīstības pārvaldes vadītājs. Roņu ielā gan nebūšot nekādu īpašu dekoratīvu detaļu, "pirmkārt, ielai jābūt funkcionālai, un mēs nerunājam par īpašiem labiekārtošanas elementiem" – tā M. Ābols. Pilsētas galvenais arhitekts Indulis Kalns pastāstīja, ka Roņu ielas projektēšanas darba uzdevumā iekļauta arī prasība pēc veloceliņa, bet atsevišķā būvniecības kārtā tiks paredzēta koka laipa no Roņu ielas uz Dienvidu molu. Šī gada sākumā tehniskajam projektam, "cerams", jābūt gatavam. Sekos projekta vērtēšana, iepirkuma izsludināšana un pēc tam būvniecība. M. Ābols atturējās spriest, kad tā varētu sākties.

Pašvaldība ir plānojusi arī Zvejnieku alejas pārbūvi, tomēr šī iecere piebremzēta, kamēr potenciālais kūrortviesnīcas būvētājs "Amberstone Hotels" nav konkretizējis savus plānus. "Esam nogaidošā pozīcijā, vēl nezinām, ko tieši vajadzēs uzņēmumam," sacīja M. Ābols. Rekonstruējot ielu, pašvaldība ierīkotu arī nepieciešamās inženierkomunikācijas – ūdensvada, kanalizācijas un citus pieslēgumus, bet, kamēr nav zināms, kādas jaudas pieslēgumi nepieciešami, nevar neko projektēt, skaidroja M. Ābols. Uzņēmumam "Amberstone Hotels" uzdots līdz šā gada 30. aprīlim prezentēt Pilsētas attīstības komitejā savu attīstības ieceri. Ja to apstiprinās, tad līdz 1. augustam jāiesniedz būvvaldē projekts minimālajā sastāvā. Uzņēmumam pašvaldība ir iznomājusi 22 tūkstošus kvadrātmetru Zvejnieku alejā, blakus "Kursas" klubam.