Sagaidīts pirmais sniegs, ceļam jāieplāno papildu laiks

Atslēgvārdi laikapstākļi | ziema | ceļi | droša braukšana

Ilgstošas snigšanas un apledojuma dēļ braukšanas apstākļi valsts autoceļu tīklā daudzviet šorīt apgrūtināti, tāpēc autobraucējiem jārēķinās ar to, ka ceļā būs jāpavada ilgāks laiks, aģentūru LETA informēja "Latvijas Valsts ceļi".

Tāpat tiek aicināts ievērot ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu un lielāku distanci starp automašīnām.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus šorīt visā valsts teritorijā strādā 197 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas tehnikas vienības.

Patlaban braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši ceļa posmos uz Bauskas un Jelgavas šosejām visā garumā, Rīgas apvedceļa posmā Salaspils - Babīte, uz Tīnūžu šosejas no Skrīveru pagriezienam līdz Koknesei, uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Usmai un Liepājas šosejas no Rīgas līdz Skrundai.

Jau ziņots, ka piektdienas rītā visā Latvijā snigšana ir stipra un tikpat kā visā valstī arī izveidojusies sniega sega, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija.

Saskaņā ar provizoriskiem datiem, plkst.5 biežākā sniega kārta bija Siguldas apkaimē - seši centimetri, Skrīveros - pieci centimetri, savukārt dažviet piekrastē sniega sega nav izveidojusies.