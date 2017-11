Saistībā ar egles atklāšanas pasākumu tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi

Atslēgvārdi satiksmes ierobežojumi | egles iedegšana | rožu laukums

Svētdien, 3. decembrī pulksten 16 Rožu laukumā notiks pilsētas galvenās egles atklāšanas pasākums. Gatavojoties svētku pasākuma norisei, tiks noteikti ceļu satiksmes ierobežojumi, portālam ziņoja LPPI "Kultūras pārvalde" sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene.

1. decembrī no pulksten 18 līdz 4. decembra 6 rītā būs slēgts stāvlaukums pie Rožu laukuma. 2. decembrī no pulksten 18 līdz 3. decembra pulksten 20 būs slēgts auto stāvvietas pie Rožu laukuma, kā arī slēgta transporta kustība pa Zivju ielu un A. Pumpura ielu posmā no Lielās ielas līdz Stendera ielai. Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Pie T/N "KURZEME" no 2. decembra pulksten 17 līdz 3. decembra pusnaktij gājēju zonā atradīsies pasākuma norisei nepieciešamās skatuves konstrukcijas.