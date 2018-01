Atslēgvārdi stinšu svētki | satiksmes ierobežojumi

Sestdien, 27. janvārī, Juliannas pagalmā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, notiks tradicionālie Stinšu svētki. Saistībā ar svētku norisi pilsētā no 26. janvāra tiks noteikti satiksmes ierobežojumi, ar kuriem iedzīvotāji ir aicināti iepazīties jau laikus, portālam vēstīja Liepājas pilsētas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Piektdien, 26. janvārī, no pulksten 8 rītā tiks slēgta transporta kustība Friča Brīvzemnieka ielā, posmā no Jūras ielas līdz Vecai ostmalai, Kuģinieku ielā, posmā no Jūrnieku ielas līdz Vecai ostmalai, kā arī Dzirnavu ielā, posmā no Stūrmaņu ielas līdz Kuģinieku ielai.

Pasākuma rīkotāji patur tiesības atstātās automašīnas evakuēt uz maksas stāvvietu.

Stinšu svētki norisināsies no pulksten 11 līdz 18. Svētkus šogad vadīs ētera personība – Egons Reiters. Svētkos uzstāsies grupa “Astro’n’out”, Kristaps Šēnbergs ar grupu un konkursa “Supernova” dalībnieki – grupa “Sudden Lights”.

Vienlaikus ar Stinšu svētkiem, 27. janvārī, atpūtas vietā “Beberliņi” norisināsies arī Latvijas 14. Ziemas peldēšanas čempionāts. Abu pasākumu apmeklētāju ērtībai kursēs bezmaksas mikroautobuss. Vienlaicīgi no Beberliņiem un Stinšu svētkiem (iekāpšana taksometru stāvvietā pie koncertzāles “Lielais dzintars”): pulksten 13, 14 un 15.