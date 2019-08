Atslēgvārdi pnb banka | garaniju izmaksa | vsaa | citadele

No šodienas, 22. augusta, visi AS “PNB Banka” klienti, kuri ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klienti, maksājumu (pabalstu/pensiju) saņēmēji bez konta bankā “Citadele”, aicināti doties uz AS "PNB Banka" filiālēm (Liepājā – uz Graudu ielu 45), dokumentu parakstīšanai. Šiem klientiem tiks automātiski atvērts konts bankā “Citadele” un ieskaitīta garantētā atlīdzība.

Ceturtdien jau ap pulksten 8 pie "PNB Bankas" Liepājas klientu centra Graudu ielā bija sastājusies gara cilvēku rinda, galvenokārt, seniori, novēroja portāls liepajniekiem.lv. Tie, kuri rindā bija pirmie, atzina, ka uz banku nākuši jau ap pulksten pieciem, sešiem.

Daži "PNB bankas" klienti, zinot, ka šodien sāksies garantēto atlīdzību izmaksas, pauda cerību, ka klientu centrā varēs izņemt skaidru naudu, kas gan, kā norāda Finanšu un kapitāla tirgus komisija, nebūs iespējams.

Garantētās atlīdzības izmaksai izveidotas divas plūsmas, proti, VSAA klientiem jādodas uz "PNB Banku", kur strādā bankas "Citadele" darbinieki, kas formē gan garantētās atlīdzības saņemšanu, gan arī pieņem iesniegumus VSAA par to, kur turpmāk cilvēki saņems pensiju vai pabalstus.

Savukārt uz "Citadeli"jādodas tiem "PNB Bankas"klientiem, kuri nav VSAA pakalpojuma saņēmēji. "Jebkurā gadījumā naudas izmaksas banka ir "Citadele", taču process organizēts, izmantojot abu banku filiāles. Uzreiz skaidrā naudā "PNB bankā" naudu izņemt nevarēs – tā tiks pārskaitīta uz jauno kontu," skaidro FKTK.