Sestdien, 25.maijā, turpinās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Kaut arī sistēmas traucējumu dēļ iepriekšējās dienās bija radušās problēmas nobalsot citos vēlēšanu iecirkņos, daudzi jau ir paspējuši atdot savu balsi. Šodien vēlēšanu iecirkņi atvērti no pulksten 7 līdz 20.

Kāpēc jāiet uz vēlēšanām?

Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas Savienības ministru Padomi pieņem direktīvas un regulas, kuras, pēc aptuvenām aplēsēm, ietekmē aptuveni 80% no Latvijas likumiem. Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā ES institūcija. Tādēļ nobalsojot Eiropas vēlēšanās, ikviens var ietekmēt to, kuri cilvēki pieņems likumus Eiropas līmenī, kas vistiešākajā veidā attieksies arī uz katru no mums.

Kas var balsot?

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja izvēlēties - balsot par Latvijas EP deputātu kandidātu sarakstiem vai arī reģistrēties balsošanai mītnes valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. Izvēloties balsot mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot par Latvijas EP kandidātu sarakstiem un kandidātiem.

Kādi dokumenti nepieciešami?

Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – derīga pase vai personas apliecība (eID). Šajās vēlēšanās vēlētājiem, kuriem ir tikai personas apliecība, vēlētāja apliecība nav nepieciešama.

Kā noskaidrot iecirkni?

Ja neesat saņēmuši informatīvo paziņojumu, tad savu iecirkni var noskaidrot:

> Interneta - cvk.lv vai pmlp.gov.lv (sadaļā 3-pakalpojumi)

> Zvanot uz CVK uzziņu tālruni: 67049999, darba dienās no pulksten 8 līdz 20.

Vai pacienti var balsot slimnīcā?

Jā! Vēlētāji slimnīcā var pieteikt balsošanu atrašanās vietā slimnīcai tuvākajā iecirknī. Viens no Liepājas iecirkņiem darbosies Liepājas reģionālās slimnīcas telpās. Balsošana slimnīcā tiks organizēta vēlēšanu dienā.

Kā balsot?

Vēlētāji drīkst balsot tikai vienu reizi. No visiem vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem balsojot jāizvēlas viens saraksts (viena vēlēšanu zīme); var arī balsot ar tukšu aploksni (atturoties).

Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst izdarīt neierobežotu skaitu atzīmju "+" pretī attiecīgā saraksta kandidātiem vai svītrot neierobežotu skaitu attiecīgā saraksta kandidātu (svītra pāri kandidāta vārdam un uzvārdam). Vēlēšanu zīmē drīkst neizdarīt arī nekādas atzīmes.

Cik deputāti jāievēl?

Tā kā atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas Eiropas Parlamenta vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu sarakstu.

2019. gada Eiropas vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti 8 Eiropas Parlamenta deputāti, tāpat kā iepriekšējās - 2014. gada Eiropas vēlēšanās. Deputāti tiek ievēlēti uz pieciem gadiem.

Lai tiktu ievēlētas Eiropas Parlamentā, politiskajām partijām jāiegūst vismaz 5% vēlētāju balsu.

Par nodoto balsu kopskaitu (vēlēšanās piedalījušos vēlētāju kopskaitu) uzskatāms derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits.

Kad zināsim rezultātus?

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. maija uz 27. maiju, kad noslēgsies vēlēšanas tajās dalībvalstīs, kurās tradicionāli vēlēšanu diena ir svētdiena.

Iecirkņi Liepājā

Nr. 221 - Liepājas 3. pamatskola, Lazaretes iela 8;

Nr. 222 - Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs (iepriekš speciālā internātpamatskola) , Klaipēdas iela 94;

Nr. 223 - Liepājas domes sociālā dienesta bērnunams, Labraga iela 11

Nr. 224 - Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils iela 51;

Nr. 225 - Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, O. Kalpaka iela 96;

Nr. 226 - Liepājas 7. vidusskola, Celmu iela 6;

Nr. 227 - Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Rīgas iela 50;

Nr. 228 - Liepājas reģionālā slimnīca, Slimnīcas iela 25;

Nr. 229 - Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Ausekļu iela 9;

Nr. 230 - J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Alejas iela 16;

Nr. 231 - Liepājas Universitāte, Lielā iela 14;

Nr. 232 - Liepājas latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6

Nr. 233 - Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11;

Nr. 234 - Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs (bērnudārzs "Cīrulītis"), Ezera iela 53/55;

Nr. 235 - Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Ganību iela 106;

Nr. 236 - Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Lauku iela 54;

Nr. 237 - Liepājas 8. vidusskola, Dunikas iela 9/11;

Nr. 238 - Liepājas A. Puškina 2. vidusskola, Liedaga iela 5;

Nr. 239 - Liepājas latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6;

Nr. 240 - Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis", Dārza iela 42;

Nr. 959 - Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības iela 39.

Avots: CVK