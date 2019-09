Sākusies erudīcijas spēle "Prāta Rokenrols": atjautība, azarts, pozitīvas emocijas

Atslēgvārdi prāta spēles | prāta rokenrols | erudīcijas konkurss

Ir dots starts jaunam un izklaidējošam projektam Liepājā – erudīcijas spēlei "Prāta Rokenrols". Šonedēļ izklaides vietā "Cukurfabrik' " notika atklāšanas spēle, pulcējot erudītas un zinošas komandas. Spēļu maratons norisināsies līdz pat decembra vidum.

Erudīcijas spēļu "Prāta Rokenrols" pirmā kārta aizvadīta ļoti draudzīgā un azartiskā atmosfērā. Līdz pat pēdējiem raundiem starp komandām nebija izteikta līdera, un noslēgumā uzvarētājkomandai izdevās triumfēt tikai ar minimālu punktu pārsvaru. "Prāta Rokenrola" otrā kārta gaidāma 25.septembrī. Jaunas komandas aicinātas pieteikties.

"Prāta rokenrols" norisinājās izklaides vietā "Cukurfabrik' ". Uz azartisku un aizraujošu vakaru bija pulcējušās piecas komandas, lai gan sākotnēji to skaits bijis plānots lielāks, četras "atbirušas", pastāsta spēļu rīkotājs, Zinātnes un inovāciju parka direktors Ainārs Spūlis, kurš šajā vakarā bija uzņēmies vadītāja lomu. Taču tas nemazināja azartisko atmosfēru, vēlme uzvarēt bija jūtama ikvienā no saliedētajām cilvēku grupiņām. Komandu varēja veidot līdz pieciem cilvēkiem, taču bija pulciņi ar četriem un pat tikai trīs dalībniekiem.

Vakara izspēle notika 10 raundos, katrā no tiem – astoņi jautājumi vai uzdevumi par dažādām tēmām, piemēram, kino un mūziku. Kā pēcāk portālam liepajniekiem.lv sacīja sanākušie spēlmaņi,

organizatoru sarūpētie jautājumi un uzdevumi tomēr likuši palauzīt galvu, meklējot pareizās atbildes.

Komandas "Baroni" dalībniece Elīna Kreidere atzina, – bieži vien atbildi zini, bet ātrumā nevari atcerēties. "Kad bija pirmais raunds, likās – nu, ir slikti, bija grūti jautājumi. Tā kā paši sev arī pierakstām punktus, tomēr secinām, ka nav tik traki. Kaut ko jau savācam. Vismaz divus jautājumus katrā raundā zinām," priecājas Elīnas komandas biedrene Rasma Kroģere, un bilst, ka "ir interesanti".

Tas, vai komanda piedalīsies arī nākamreiz, būšot atkarīgs no šī vakara rezultāta. "Vai ir vērts maz nāk citu reizi," smejoties sacīja Rasma, taču šādi pavadīts vakars jebkurā gadījumā esot daudz foršāks par sēdēšanu mājās. Tam piekrīt arī komandas biedrs Aigars Milčs, kuram no "Baroniem" pagaidām ir lielākā pieredze līdzīgu pasākumu apmeklēšanā. "Esmu trīs reizes bijis "Kursas Putnos". Tur jautājumi bija grūtāki," viņš salīdzina, taču piekrīt, ka, iespējams, ir tikai pats spēles sākums, un "cietāki rieksti" tikai sekos.

"Visumā esam ļoti gudri," smaidot vērtē komandas "Gaismas pils" dalībniece Kristīne Diķe, "kaut kādas lietas zinām, kaut ko nezinām." Komandas dalībnieks Jānis Penkulis papildina, ka daudz ko var uzzināt jaunu. "Jāmēģina tik atcerēties," viņš piebilst. Par "Prāta rokenrolu" Kristīne uzzinājusi, ieraugot un izlasot reklāmu kafejnīcā. "Sazinājos ar draugiem, visi bija par un pieteicāmies," viņa atceras. "Vienkārši gribējām jautri pavadīt laiku. Galvenais bija iziet ārpus mājas kopā ar draugiem, atrast laiku, lai satiktos vienam ar otru. Un tas viss ir arī kaut kas jauns, kaut kas savādāks."

Komanda "Gaismas pils" plāno piedalīties regulāri. "Varbūt kādā reizē būsim mazliet citādākā sastāvā, jo būs, kad kāds netiks, taču kodoliņš paliks," apņēmības pilna sacīja Kristīne.

Runājot par to, kura no tēmām dalībniekiem nav vedusies, A.Spūlis bija diplomātisks: "Kur vieniem tēmas nevedās, tur citiem bija okei un otrādi." Taču, aprēķinot vidēji, vissliktāk veicies tematiskajā – literatūras raundā. "Es vērtētu dalībniekus kā erudītus un domājošus, jo bija sajūta, – to, ko nezināja, tad izdomāja, kas varētu būt pareizā atbilde," secinājis spēļu rīkotājs.

"Prāta spēļu" pirmajā kārtā uzvaras laurus plūca komanda ar nosaukumu "Amazones mūžameži". Otro vietu ieguva komanda "Gaismas pils", trešajā vietā atstājot komandu "Nosaukums".

Nākamā spēlmaņu tikšanās reize iecerēta 25.septembrī, norāda A.Spūlis. "Spēlēsim katru otro nedēļu," viņš uzsver, papildinot, ka laiks un vieta paliek nemainīga. Tiek gaidītas arī jaunas komandas. A.Spūlis teic, ka sezonas kopvērtējumā divi sliktākie rezultāti netiks ņemti vērā, līdz ar to vēl joprojām visām komandām ir iespējas kļūt par "Prāta Rokenrola" 1.sezonas uzvarētājiem.

Atgādinām, ka erudīcijas konkurss Liepājā norisināsies katru otro trešdienas vakaru no pulksten 18.30 līdz 21 izklaides vietā "Cukurfabrik' ", Stendera ielā 18/20. Lai piedalītos, nepieciešams nokomplektēt komandu piecu cilvēku sastāvā un savu dalību jāpiesaka elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.pratarokenrols.lv. Dalības maksa ir 15 eiro.

Veiksmīgākie un zinošākie spēlmaņi saņems vērtīgas balvas. Decembrī tiks izspēlēti pusfināli un fināli, lai noskaidrotu atjautīgāko un erudītāko komandu Liepājā. Visi punkti pa kārtām summējas.

Vairāk informāciju par erudīcijas konkursu var atrast mājas lapā www.pratarokenrols.lv vai sociālā tīkla "Facebook" kontā "Prāta Rokenrols".