Sākusies pieteikšanās Liepājas pašvaldības stipendijām

No pirmdienas, 2. oktobra tiek izsludināta pieteikšanās Liepājas pašvaldības stipendijām. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone portālu informēja, ka uz stipendijām 2017./2018. mācību gadā varēs pretendēt topošie fizikas un ķīmijas skolotāji, mūziķi un ārsti.

Liepājas domes deputāti jūlijā nolēma, ka šogad būs piecas atbalstāmo profesionālo studiju specialitātes: izglītības jomā - fizikas skolotājs un ķīmijas skolotājs; veselības jomā – ārsts (izņemot ģimenes ārstu). Savukārt kultūras jomā atbalstāmās specialitātes būs mūziķis pianists un mūziķis ģitārists, kuri profesionālajā jomā varētu gan veiksmīgi vadīt mācību procesu, gan pildīt koncertmeistaru funkcijas dažādos kolektīvās muzicēšanas veidos. Stipendijas tiks piešķirtas studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas Valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem augstāka vidējā atzīme.

Uz pašvaldības stipendiju varēs pretendēt, ja pretendents ir pilna laika augstākās akadēmiskās izglītības vai pilna laika 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu students, sākot no 2.kursa, bet specialitātē "ārsts" – no 6.kursa.

Pašvaldības stipendiātam mēnesī tiks piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošajiem - 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem - 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Līdz katra gada 15. septembrim stipendiātiem jāiesniedz stipendiju komisijai sekmju izraksts par sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtotiem pārbaudījumiem. Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā būs jānostrādā vismaz trīs gadi.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 1. novembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (K.Ūliha 36,16.kabinetā), katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 16.00 vai pa pastu.