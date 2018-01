Atslēgvārdi ūdensputni | sals | vugd

Portāls saņēma lasītājas vēstuli, kurā sieviete pauž satraukumu par ūdensputniem, kuri, viņasprāt, var iesalt ledū.

“Vēršos pie jums ar lūgumu sazināties ar vajadzīgajām instancēm, lai apsekotu un pārbaudītu, kādā stāvoklī šobrīd atrodas daudz gulbju Tosmares ezerā. Jau otro dienu sals un no Kārklu ielas augšstāva loga novēroju, ka putni nekust no vietas. To ir daudz un, cik var saskatīt no tālienes, tie stāv it kā rindās divās dažādās vietās no krasta uz ezera vidu. Iespējams, ka tiem vajadzīga palīdzība,” tā Sanda.

Speciālisti norāda, ka pagaidām sals nav tik liels, lai putni būtu apdraudēti.

“Jau pagājušā gadā, kad VUGD saņēma vairākus iedzīvotāju zvanus saistībā ar it kā iesalušiem gulbjiem, sazinājāmies ar Latvijas Dabas muzeja ornitologu, lai noskaidrotu, cik liela ir varbūtība, ka gulbji ziemas laikā varētu iesalt ledū,” portālam skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Anete Strazdiņa.

Ornitologs ugunsdzēsējiem glābējiem atzinis, ka viņam nav zināms neviens gadījums, kad gulbis patiešām būtu iesalis ledū.

Ir pieļaujams, ka zināmos apstākļos gulbis patiešām varētu iesalt, bet, tad putnam ir jābūt kaut kādām problēmām, piemēram, traumām vai arī putns jau ir nomiris. Katrā ziņā gadījumi, kad putns iesalst ledū un joprojām ir dzīvs, pat, ja teorētiski ir iespējami, ir ārkārtīgi reti.

“Pagājušā gada sākumā VUGD visā Latvijā vairakkārt saņēma satrauktus iedzīvotāju zvanus par to, ka aukstajā laikā ledū ir iesaluši gulbji,” stāsta VUGD pārstāve: “Visos gadījumos ugunsdzēsēji glābēji devās palīgā gulbjiem, bet, ar glābšanas dēli nokļūstot līdz viņiem, atklājās, ka putni nav iesaluši ledū un tie bez problēmām pacēlās spārnos un aizlidoja projām.”

Glābēji teic: “Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, ja redzat uz ledus gulbi, jo tas nenozīmē, ka putns ir iesalis ledū! Piemēram, pavērojot putnu ilgāku laiku ir iespējams pārliecināties, ka putns pats ir spējīgs kustēties un aizlidot projām.”

Portāls jau iepriekšējās ziemās vairakkārt ir rakstījis, ka gulbji uz ledus ne vien atpūšas, bet arī guļ.

