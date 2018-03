Atslēgvārdi lāstekas | sals | liepājas namu apsaimniekotājs

"To, ka uz jumtiem vienmēr ir neliela kārtiņa sniega, mēs ietekmēt nevaram, tāpat kā to, ka, saulei uz to spīdot, veidojas lāstekas," skaidro SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Klientu daļas vadītājas vietnieks Mārtiņš Pastors. Savukārt mazināt šo dabas parādību veidošanās iespējamību un radušos draudus gan cilvēkam ir pa spēkam.

Kamēr sals ir lielāks, lāstekas veidojas gausāk, taču, kad dienas laikā gaisa temperatūra pakāpjas virs nulles – kā šobrīd –, problēma kļūst aktuālāka.

"Mūsu pārvaldīšanā nav daudz ēku, kur lāsteku problēma ir novērojama, bet tās, kurās tā ir, regulāri tiek apsekotas, un sadarbībā ar uzkopšanas speciālistiem tiek rasts risinājums," skaidro SIA "Namu serviss APSE" projektu vadītāja Dace Ādolfa. "Ir dažas mājas, kurās šādus darbus šogad esam veikuši, tāpat mēģinām sakārtot tā, lai problēmas neveidotos."

Arī LNA darbinieki pagaidām likvidējuši bīstamās lāstekas tikai retu reizi, taču tam par pamatu esot ilgstošais sals. Nu, kad sniega sega sāk kust, lāsteku noteikti būšot vairāk. "Ir vairāki faktori, kas ietekmē lāsteku veidošanos. Visbiežāk tās parādās pie divslīpju jumtiem, kur ūdens viegli plūst lejā. Lai no tā izvairītos, mājas bēniņos ir jānovērš siltā gaisa ieplūde, kas kausē sniegu uz mājas jumta," stāsta M. Pastors.

Tā kā lāstekas var radīt apdraudējumu cilvēka veselībai un pat dzīvībai, mājas īpašnieks var saņemt sodu, ja bīstamie ledus veidojumi nav likvidēti. Pēdējās nedēļas laikā Liepājas Pašvaldības policija sastādījusi vienu administratīvā pārkāpuma protokolu par ēkas jumta neattīrīšanu no sniega un lāstekām vietās, kur iespējama to krišana, pastāstīja policijas pārstāvis Kaspars Vārpiņš.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 7. marta numurā.