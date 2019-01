"Sarkanais krusts" turpmāk būs Graudu ielā

Atslēgvārdi sarkanais krusts

No 28. janvāra biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" Kurzemes komitejas Liepājas nodaļa maina atrašanās vietu un turpmāk strādās jaunās, iekārtotās telpās, Graudu ielā 43A, portālu informēja biedrībā.

Jaunajā mājvietā klientus sagaidīs nodaļas darbiniece Anastasija Šistakova un Veselības istabas medicīnas māsa Dzidra Metēja. Liepājas nodaļas darba laiks nav mainījies. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 10.00 līdz 11.30 un no pulksten 12.00 līdz 17.00. Piektdienās no pulksten 8.00 līdz 11.30 un no pulksten 12.00 līdz 15.00.