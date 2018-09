Atslēgvārdi Saskaņa | ģirts kronbergs | Reinis Točelovskis | politika | liepājas dome | koalīcija | vēlēšanas | Jānis Vilnītis

"Kā es vērtēju Ģirta Kronberga demisiju? Domāju, ka tas ir tikai sākums. Tā nevar būt, ka tikai viens cilvēks sadarbojies ar Reini Točelovski," tā par notikumiem, kas sašūpojuši Liepājas domes koalīciju, izsakās Liepājas domes deputāts Valērijs Agešins ("Saskaņa"). Viņam, visticamāk, ir taisnība – pērn Liepājā priekšvēlēšanu melnās kampaņas organizēšanā noteikti piedalījies vēl kāds. Un, grozies kā gribi, visi ceļi ved pie "Saskaņas".

Meli un puspatiesība

Atgādinām, ka pirms nepilnām divām nedēļām eksliepājnieks, politiskais konsultants Reinis Točelovskis publicēja video, apgalvojot, ka pērn pirms domes vēlēšanām izdotā viltus "Kurzemes Vārda" atbalstītāji esot bijuši Liepājas partijas tagadējie partneri pilsētas domē – biedrības "Liepājnieki"/Latvijas Reģionu apvienības deputāti Jānis Vilnītis un Ģirts Kronbergs. Viņu komanda esot uzņēmusies "galvenās finansiālās saistības", tāpat R. Točelovskis publicējis saraksti ar Ģ. Kronbergu, kas esot notikusi pērn pirms vēlēšanām. Tajā R. Točelovskis prasa naudu par pirmsvēlēšanas izdevumu, kura mērķis ir nomelnot U. Sesku, bet Ģ. Kronbergs laiku pa laikam sola to nokārtot.

Neilgi pirms šī paziņojuma publiskošanas R. Točelovskis minēto saraksti piedāvāja nodot "Kurzemes Vārdam", apmaiņā pret to prasot, lai izdevniecība atsauc savu iesniegumu policijā, saistībā ar kuru pērn sākts kriminālprocess, ka bez atļaujas izmantots "Kurzemes Vārda" nosaukums cita izdevuma tapšanā. "Kurzemes Vārds" no R. Točelovska piedāvājuma atteicās. R. Točelovska videouzrunā teiktais, ka "absurdie kriminālprocesi praktiski pret mani ir beigušies", neatbilst patiesībai – Valsts policija vēl šonedēļ apliecināja, ka izmeklēšana turpinās.

To, ka R. Točelovskis pirms vēlēšanām ticies ar J. Vilnīti, piedāvājot viņam savus pakalpojumus priekšvēlēšanu kampaņas rīkošanā, biedrības "Liepājnieki" līderis neslēpa jau pērn. Sarakstē ar "Kurzemes Vārdu" to iepriekš apliecināja arī R. Točelovskis. "Un par ko es ļoti cienu Jāni Vilnīti ir tas, ka viņš no šī piedāvājuma atteicās, jo nevēlējās meklēt sponsorus, lai to piedāvājumu realizētu. Viņš man skaidri pateica, ka nevēlas ņemt sponsoru naudu, jo negrib pēc tam šo naudu "atstrādāt". "Labāk es būšu neatkarīgs, nekā pēc tam pārkāpšu saviem principiem" – tā Jānis Vilnītis man pateica," pērn maija sākumā rakstīja R. Točelovskis. Par sarunām ar Ģ. Kronbergu viņš gan neminēja ne vārda.

Ja reiz J. Vilnītis atteicās no R. Točelovska pakalpojumiem, kāpēc Ģ. Kronbergs turpināja ar šo cilvēku sarakstīties? Uz šo jautājumu demisionējošais vicemērs šonedēļ atbildēt nevēlējās.

Lai vai kā, R. Točelovska šomēnes publicētā informācija ir iemesls tam, kāpēc Ģ. Kronbergs spiests atteikties no vicemēra amata, lai nemestu ēnu uz kolēģiem.

"Ja cilvēks nebūtu pie vainas, tad nevajadzētu demisionēt. Šis gājiens nozīmē tikai vienu, ka esošā koalīcija jau sākotnēji veidota uz puspatiesībām, meliem un divkosības pamatiem," vērtē V. Agešins.

Taču jāsaka, ka to pašu, šķiet, var teikt arī par "Saskaņu", kura nu ir gatava iesaistīties sarunās par jaunas koalīcijas veidošanu gan ar Liepājas partiju, gan ar Vilnīša komandu.

Zināja vai paredzēja?

Vēl pavisam nesen, paziņojot par kandidēšanu uz Saeimu, V. Agešins sacīja, ka liepājnieki šovasar un rudenī turpināšot vērot izrādi, ar nosaukumu "jaunas koalīcijas veidošana". Vai viņš jau tolaik zināja, ka R. Točelovskis izplatīs kompromatu pret Ģ. Kronbergu, kas mestu ēnu arī uz J. Vilnīti? "Tā ir bijusi mana prognoze, un šī prognoze ir piepildījusies," pauž V. Agešins.

Uz jautājumu, vai ar R. Točelovski viņam ir kāds sakars, "Saskaņas" Liepājas līderis atbild izvairīgi – "neesmu ar viņu ticies, man nav viņa tālruņa numura". Vienīgā reize, kad nejauši sastapies ar R. Točelovski, bijusi pagājušā gada maijā Vecrīgā, viņš atkārto jau pirms gada sacīto.Tomēr šie apgalvojumi neizklausās patiesi vairāku iemeslu dēļ.

Jau iepriekš esam rakstījuši par to, ka savulaik R. Točelovskis bijis "Saskaņas centra" (tagad "Saskaņa") jaunatnes organizācijas "PatriotiLV" biedrs, bet 2005. gadā no Tautas saskaņas partijas saraksta kopā ar vairākiem pašreizējiem saskaņiešiem kandidēja Liepājas domes vēlēšanās. R. Točelovskis no 2004. līdz 2008. gadam studējis tiesībzinātnes Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (iepriekšējais nosaukums Baltijas Krievu institūts), kur jau gandrīz 20 gadus par pasniedzēju strādā V. Agešins.

Šie fakti, protams, neko nepierāda, taču ir vēl citi pavedieni, kas R. Točelovski sasaista ar "Saskaņu". Pērn augustā tapusi mājas lapa politiskās konsultācijas firmai "White Cardinals". Tajā informācija publicēta tikai angļu un krievu valodā, mājas lapas domēns ir starptautisks, proti, "com", līdz ar to izsekot tās īpašniekus nav iespējams.

"Kas mēs esam, baltie kardināli? Mēs neesam publiski. Mūs nezina miljoni. Mēs neesam redzami uz produktu iepakojumiem, kurus mēs radām," lasāms mājas lapā. Kompānijas pienākums esot palīdzēs nonākt pie varas "cēliem un spēcīgiem cilvēkiem". Balto kardinālu klienti esot dažādu valstu pilsētu mēri, parlamenta deputāti, nākotnes prezidenti un premjerministri. Partneri – politiskie konsultanti un politkonsultāciju kompānijas. "White Cardinals" esot sava tā dēvēto sarunu vedēju komanda, kas strādā ar vēlētājiem, īstenojot tehnoloģiju "no durvīm pie durvīm". To pašu, kuru R. Točelovskis piedāvāja J. Vilnītim veikt Liepājā.

Točelovska un Magarama saspēle

"White Cardinal" līderis ir Aleksandrs Magarams – tas pats, kurš iepriekšējās Saeimas vēlēšanās "Saskaņai" esot "pircis reklāmu", tas pats kurš pēc bijušā vicemēra Jurija Hadaroviča teiktā, pirms pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām draudējis vairākiem viņa jaundibinātā politiskā spēka 'Liepāja kvadrātā" biedriem, pieprasot šiem cilvēkiem izstāties no partijas. Tas pats, kurš savulaik "Saskaņai" ziedojis lielas naudas summas.

R. Točelovskis esot A. Magarama draugs – vismaz tā R. Točelovskis klāstījis J. Vilnītim. "Viņš [R. Točelovskis] minēja, ka Magarams rīko kampaņu "Saskaņai" un esot iespējama saspēle – viens otram piepalīdzēšot. Es no visām šīm idejām atteicos," klāsta J. Vilnītis, kurš ticies un uzklausījis arī A. Magarama vēstījumu.

Interesanti, ka abi – gan R. Točelovskis, gan A. Magarams pirms vēlēšanām "Kurzemes Vārdam" apgalvoja, ka nedarbojas neviena politiskā spēka interesēs.

"White Cardinal" mājas lapā publicēta sarunu vedēju komandas fotogrāfija. Tajā redzami daudzi baltos T kreklos tērpti cilvēki, bet priekšplānā pozē R. Točelovskis un A. Magarams.

Vai "Saskaņa" pirms pašvaldību vēlēšanām sadarbojās ar "White Cardinals"?

"Mēs pirmsvēlēšanu laikā pasūtījām savus bukletus Aleksandram Magaramam piederošajai firmai, kurai viņš vēlāk piešķīra citu nosaukumu," saka V. Agešins, nedaudz vēlāk precizējot, ka bukleti pasūtīti A. Magarama sievai piederošajā firmā.

Bet vai šajā Magarama kompānijā darbojās arī R. Točelovskis? Atbildot uz šo jautājumu, V. Agešins norāda, ka to viņam grūti pateikt, jo viņš pats ar R. Točelovski nesadarbojoties un, cik viņam zināms, arī neviens no viņa komandas ar šo cilvēku neesot sastrādājies.

Šā gada aprīlī R. Točelovskis kopā ar Krievijas pilsoni Staņislavu Djakovu nodibinājis SIA "White Cardinals Engineering", kuras juridiskā adrese ir Liepājā, Radio ielā 12/14. "Lursoft" datu bāzē atrodama dokumenta kopija, kas liecina, ka piekrišanu šīs firmas juridiskās adreses reģistrācijai minētajā adresē devis ēkas īpašnieks – SIA "Liepājas celtnieks" valdes loceklis Eduards Slavinskis, "Saskaņas"Liepājas domes deputāta kandidāts, kurš pērn vēlēšanās pilsētas deputāta mandātu gan neieguva. V. Agešins saka, ka par šo faktu dzirdot pirmo reizi, taču steidz piemetināt, ka E. Slavinskim bijusi individuāla priekšvēlēšanu kampaņa.

Tikai bukletus?

Balto kardinālu mājas laps sadaļā "Rezultāti" ir lasāmas klientu atsauksmes. Visi klienti ir saskaņieši. Tā, piemēram, "Saskaņas" Saeimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs klāsta: "Mūsu partija ar Aleksandra Magarama komandu sadarbojās dažādu līmeņu vēlēšanās. Katru reizi Aleksandrs un viņa komanda demonstrēja sava darba augstāko līmeni un apliecināja savu profesionalitāti ar spīdošiem rezultātiem".

Turpat lasāmas arī Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča ("Saskaņa") slavas dziesmas baltajiem kardināliem, bet par to, kā būtiski uzlabot savu vēlēšanu rezultātu, izsakās vēl kāds klients – V. Agešins.

"Es "White Cardinals" sarunu vedēju komandu esmu dažas reizes nolīdzis savās kampaņās. Taču par lielāko tās uzvaru uzskatu 2017. gada rezultātu, kad mūsu partijai kampaņas startā bija reitings ar vienu vietu, bet mēs priekšvēlēšanu sacensību pabeidzām ar rezultātu – četras vietas. Atzīšos, ka to negaidīju ne es, ne partijas vadītājs. Lielā mērā šis rezultāts tika sasniegts, tieši pateicoties "White Cardinals" profesionāļu programmai un viņu sarunu vedējiem".

Šādu rezultātu kardināli nav panākuši tikai ar bukletiem "Saskaņas" komandai Liepājā. Darbība mūsu pilsētā īsumā izklāstīja "White Cardinal" mājas lapā, kurā skaidrots, ka divi deputāti no klientu partijas ar skandālu to pametuši. Nodibinot savu partiju, viņi organizējuši kampaņu pret klienta partijas reģionālo līderi. Tāpēc noorganizēts speciālo operāciju štābs, palaista sarunu vedēju komanda, kas strādājusi visas kampaņas laiku.

Ir skaidrs, ka šeit ir runa par Juriju Hadaroviču un Romānu Miloslavski, kas pameta "Saskaņu" un nodibināja savu partiju "Liepāja kvadrātā". Un tieši tās dibināšanas pasākumā pirmo reizi publisko iznācienu piedzīvoja R. Točelovskis, kura pašreizējais mērķis, visticamāk, ir izjaukt Liepājas partijas un LRA sadarbību, lai pavērtu ceļu "Saskaņai" uz jauno koalīciju.

Tomēr gan J. Vilnītis, gan U. Sesks norāda, ka koalīcija turpina darbu – LRA nav gatava veidot koalīciju ar "Saskaņu" un arī Liepājas partijas dienaskārtībā šādu diskusiju neesot.