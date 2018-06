Sastatnes pie katedrāles: gadsimta notikums

Atslēgvārdi sv.trīsvienības katedrāle | renovācija

Pagājušonedēļ uzliktās sastatnes pie Svētās Trīsvienības katedrāles ir kā apliecinājums, ka sākusies ne vien dievnama fasāžu restaurācija, bet arī vērienīgs piecu partneru projekts, kas Liepājā ietver arī tā sauktās Hoijeres viesnīcas atjaunošanu Kungu ielā 24 un koncertestrādes "Pūt, vējiņi!" rekonstrukciju.

Dievnamam par projekta līdzekļiem restaurēs fasādes, torni, logus, durvis un akmens detaļas. Līgumu par būvdarbiem draudze noslēgusi jau pērnvasar ar konkursa uzvarētāju SIA "UPTK". Katedrāles atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa saka – tas ir gadsimta notikums. Šur tur šad tad pielabota, bet līdz šim nekad šāda vērienīga restaurācija Eiropas mēroga katedrālei, baroka mākslas piemineklim, nav bijusi. Šogad katedrālei atzīmē 260 gadu. 1866. gadā baznīca pārbūvēta un ieguvusi tādus apveidus, kādi tie ir tagad, – paaugstināto torni, piebūvēto sakristeju. Divu gadu restaurācijas laikā baznīcai ir jāatgūst tas skaistums un svaigums, kāds bijis toreiz. Bet galvenais – kad šie darbi būs paveikti, varēs uzskatīt, ka dievnama glābšana no bojāejas būs notikusi. K. Liepa ir pateicīga pašvaldībai, ka tā iekļāvusi katedrāli savā lielajā piecu partneru Dienvidkurzemes piekrastes mantojuma projektā – citādi dievnams šādu ES fondu atbalstu saņemt droši vien nevarētu. Restaurācijai ziedojumu ceļā savākti 176 470 eiro, bet viens miljons eiro nāks no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. K. Liepa ir paļāvīga ticībā Dievam, ka projekts izdosies, un viņu iedvesmo arī draudzes atbalsts – tie seniori, kuri nesavtīgi ziedojumiem atliek naudiņu no savas pensijas. Un tomēr K. Liepa arī neslēpj bažas: "Neparedzētiem izdevumiem naudas nav," taču restaurācija parasti saistās arī ar dažādiem pārsteigumiem un negaidītiem darbiem.

Restaurācijas dēļ nāksies iepakot vēsturiskās ērģeles, lai tās pasargātu no putekļiem: lai gan būvdarbi notiks ārpusē, taču restaurēs arī logus, tāpēc ērģeles īpaši jāpasaudzē. Atjaunošana būs izaicinājums ne tikai finansiālā ziņā, bet arī restauratoriem. Vēl jānoskaidro, tieši kāds būs liekams jaunais apmetuma materiāls, lai tas saderētu ar vēsturisko. Pašlaik sākta vecā apmetuma tīrīšana, lai noņemtu visu birstošo materiālu un "bioloģisko apaugumu – aļģes, sūnas". Meistari vēl izvērtē, kurš ir labākais tīrīšanas veids.

Uzziņai

Mēs varam palīdzēt

Ja lepojamies ar Liepājas seno simbolu, valsts nozīmes kultūras pieminekli, kas glabā sevī pasaulē lielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģeles,varam ziedot katedrāles un ērģeļu restaurācijai.

Konts: LV91HABA0551015229804, "Swedbank"; saņēmējs – Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds.

