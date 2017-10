Sastrēgumi sākušies

Atslēgvārdi sastrēgumi | tramvaja tilts | rekonstrukcija

Lai arī liepājnieki tika informēti, ka naktī uz sestdienu, uzsākot realizēt Lielās ielas un Tramvaja tilta rekonstrukcijas projektu, sāksies nozīmīgi satiksmes ierobežojumi, brīvdienās mainītās pārvietošanās iespējas daudzus pilsētniekus pārsteidza nesagatavotus, un bija jārēķinās ar vēl nepieredzētiem sastrēgumiem, kas, iespējams, darba nedēļai sākoties, vēl turpinās veidoties.

Sastrēgums sestdien veidojās pie veikala "Depo" un arī uzbraucot uz Jaunā tilta no Vecliepājas puses, un daudzi par to pauda savu sašutumu arī sociālajos tīklos. Tāpat bija cilvēki, kurus nepatīkami pārsteidza sabiedriskā transporta mainītie kustības maršruti, kas arī bija saistīti ar izmaiņām satiksmes organizācijā. Lai arī par izmaiņām pagājušajā nedēļā rakstīja "Kurzemes Vārds", tāpat pašvaldība savā informatīvajā izdevumā brīdināja liepājniekus, ka Tramvaja tilta remonta dēļ pārvietoties vajadzēs citādāk, nekā ierasts, likās, ka daudzi, tikai saskaroties ar vajadzību nokļūt otrpus tiltam, sastapās ar šo jauno situāciju, kam nebija īsti gatavi. Bet pamazām vien autobraucēji, šķiet, iepazina jauno kārtību, nostrādāja arī "bezdrāts telefons", un daudzi izvēlējās citus ceļus saviem plānotajiem braucieniem vai rēķinājās ar iespējami ilgāku braucienu pāri tiltam. "Pieradīs, un būs labi," situāciju komentēja kāds autobusa šoferis, bet kāda autobraucēja sociālajos tīklos atgādināja, ka būs svarīgi, lai satiksmes dalībnieki ir savstarpēji saprotoši un ievēro tā saukto "rāvējslēdzēja principu", palaižot no sānielām tos, kas tur gaida uzbraukšanu uz galvenās maģistrāles tilta šķērsošanai.

Bet tiem, kas ar bažām gaida darbdienu rītus un vakarus, Liepājas dome savā sociālajā kontā aicina savlaicīgi doties darba dienas gaitās un ieplānot papildu 30 minūtes ceļam, lai sastrēgumu dēļ nekavētu ierašanos konkrētajos galamērķos. Tāpat vēlams jau iepriekš rūpīgi iepazīties ar apbraukšanas shēmām, plānojot savus ikdienas maršrutus, un izpētīt izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu. Bet pašvaldības pārstāve Zita Lazdāne vakar norādīja, ka Valsts policija seko līdzi situācijai uz ielām un nepieciešamības gadījumā sastrēgumu mazināšanai tā ir gatava piesaistīt policijas darbiniekus satiksmes regulēšanai.