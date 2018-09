Satiekas seni draugi

Atslēgvārdi darmštate | sadraudzības pilsēta | vizīte

Divu pilsētu – Liepājas un Darmštates – sadraudzība vienas paaudzes ilgumā ir bijusi piepildīta gan ar daudziem kopīgiem darbiem sociālajā, izglītības, kultūras, pilsētplānošanas, sabiedriskā transporta attīstības jomā, gan arī bijušas 560 savstarpējas tikšanās un vairāk nekā 2700 cilvēku piedalījušies apmaiņas braucienos starp abām māsu pilsētām.

Tā 25 gadu sadarbība skaitļos izteikta Liepājas māsu pilsētā Darmštatē. Šos skaitļus nosauca Darmštates pilsētas mēra padomniece sociālos jautājumos Barbara Akdenica trešdienas vakarā, kad abas pilsētas koncertzālē "Lielais dzintars" kopīgi rīkoja 25 gadu draudzības atceri. Tajā piedalījās gan vairāki desmiti darmštatiešu, gan liepājnieki, kuri iesaistījušies sadraudzībā – skolu, sociālās jomas pārstāvji un citi.

Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš pasniedza 15 goda rakstus darmštatiešiem, kuru ieguldījums pilsētu sadarbībā ir īpašs. Starp viņiem ir ļaudis, kuri Liepāju apmeklējuši daudzas reizes, arī sadraudzības iniciatore brīvkundze baronese Valtraute fon Tīzenhauzene. Viņas vecāki un vecvecāki ir no Liepājas, pirms Otrā pasaules kara viņiem Graudu ielā bijis juvelierizstrādājumu veikals, bet 1939. gadā baltvācieši bija spiesti no Latvijas aizbraukt uz Vāciju. V. fon Tīzenhauzenes ģimene šeit vairs neatgriezās, bet viņa pati vecāku dzimteni pirmo reizi ieraudzīja 1990. gadā, kad ieradās šeit ar sociālās palīdzības sūtījumu no Esenes pavalsts. Savā uzrunā, gluži kā sadraudzības albumu izšķirstot, V. fon Tīzenhauzene atcerējās gan cilvēkus, kuri kontaktus starp abām pilsētām aizsākuši (un vairāki no viņiem jau ir Aizsaulē), gan atminējās arī, kāda izskatījās Liepāja toreiz, 90. gados, un novērtēja, kādas pārmaiņas kopš tā laika te notikušas. "Cilvēki, kas te vienreiz ierodas, grib braukt uz Liepāju atkal un atkal, viņi redz, kā pilsēta attīstās – ir nepārspējami lieliski to redzēt!" sacīja biedrības "Darmštates iniciatīva Liepājai" valdes priekšsēdētāja Dagmāra Meckere.

Jubilejas svinīgās daļas izskaņā klausītājus aizkustināja koncerts, ko sniedza Liepājas Simfoniskā orķestra stīgu kvartets, koris "Intis", Latvijas Mūzikas akadēmijas koncertmeistare Natālija Zandmane un darmštatiete, klarnetiste, saukta par klezmera karalieni, Irita Gabriele. Vakaru vadīja Karīna Tatarinova, tulkoja bijusī liepājniece, tagad darmštatiete Imanta Moltere. Bet pēc tam vēl vairākas stundas sekoja svinību neformālā daļa.

Liepājas un Darmštates sadraudzības līgums parakstīts 1993. gadā Darmštatē.